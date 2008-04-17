تعیین وضعیت شهریه دانشگاهها به مجلس هشتم موکول شد

دکتر علی عباسپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: مدل شهریه دانشگاههای غیرانتفاعی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نهایی شده و برای تصویب نهایی به صحن مجلس ارائه شد اما با توجه به حجم بالای کار در آخرین روزهای مجلس هفتم این طرح در مجلس هشتم بررسی خواهد شد.

وی اظهار داشت: کمیسیون آموزش سعی داشت برای مشخص شدن وضعیت دانشجویان دانشگاههای غیرانتفاعی هر چه زودتر این طرح در صحن مجلس مطرح شود اما حتی بسیاری از طرحهای یک فوریتی نیز برای تصویب در مجلس هشتم باقی ماند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد: بحث شهریه دانشجویان دانشگاههای غیرانتفاعی به خصوص دانشگاه آزاد اسلامی هرچه سریعتر در دستور کار مجلس هشتم قرار گرفته و در اوایل کار این مجلس به تصویب برسد.

عباسپور ادامه داد: با روشن شدن وضعیت این طرح و تصویب آن، بسیاری از مشکلات دانشجویان و هزینه سنگین تحصیل در دانشگاههای مختلف مشخص خواهد شد و دانشجویان نیز از بلاتکلیفی خارج می شوند.

به گزارش مهر، مدل شهریه دانشگاه های غیرانتفاعی به منظور بهبود وضعیت شهریه این دانشگاه ها و اخذ شهریه بر اساس امکانات و سطح علمی و کیفی دانشگاه پیش از این قراربود تا در17 دی ماه سال 85 به تصویب برسد که پس از تمدید دو ماهه این مهلت، این طرح هنوز در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح نشده است.