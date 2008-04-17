منوچهر اکبری دبیر بیست و پنجمین جایزه کتاب سال در گفتگو با خبرنگار مهر، از انتشار اسامی بیش از 95 درصد از داوران این جایزه طی روزهای آتی خبر داد و گفت: اسامی داورانی را که در این جایزه با ما همکاری می کردند، به موسسه خانه کتاب داده ایم و به زودی با انتشار نام آنها، این افراد مشخص می شوند و تمام شائبه ها در این مورد از بین می رود.

تعداد داورانی که نخواستند نامشان اعلام شود به پنج درصد هم نمی رسد

وی با اشاره به محتوای فرمهای نظرخواهی از داوران جایزه کتاب سال 86 در خصوص میزان تمایلشان به انتشار و اعلام عمومی نام آنها، افزود: ما پیش از این و در سه گزینه شامل پاسخهای "مایل هستم"، "نظر خاصی ندارم" و "مخالف هستم" از داوران خواسته ایم که رغبت خود را در خصوص این کار به ما اعلام کنند که البته در بررسی هایی که انجام شد و اسامی بیش از 500 نفر از داوران استخراج شد، تعدادی هم بودند که بر ذکر نشدن نامشان تاکید داشتند و حتی در کنار گزینه "مخالف هستم" تاکیدشان را با نوشتن جملاتی در این راستا اعلام می کردند؛ با این وجود تعداد این داوران به پنج درصد هم نمی رسد.

اکبری در این زمینه به انتقادهایی که به این بخش از جایزه کتاب سال وارد می شده است، پرداخت و گفت: سالها بود که ایراد می گرفتند چرا اسامی این افراد هیچ گاه اعلام نمی شود و مثلاً مشخص نیست که داوران جایزه کتاب سال که هستند؟ با اطمینان می گویم که این افراد اکثراً جزو متفکرین و استادان رده اول کشور به حساب می آیند و کسی از این افراد وجود ندارد که نامش در فهرست داوری ما نباشد؛ با این حال تشخیص دادیم که برای اطلاع همگان از نام داوران، اسامی آنها را اعلام کنیم.

دبیر علمی جایزه کتاب سال اضافه کرد: ما همچنین از یاری داوران جایزه سال گذشته که امسال کتابشان در گردونه رقابت خواهد رفت، بهره نمی گیریم و از سوی دیگر از کمک داورانی هم که مایل اند به داوری بپردازند تا اینکه کتابشان داوری شود، بهره خواهیم گرفت و به نفرات سال گذشته اضافه می شوند، همان طور که ممکن است در مورد اول تعدادشان کم شود.

اعلام اسامی داوران امسال به معنی پایان جایزه است

وی در عین حال احتمال انتشار اسامی داوران کتاب سال 87 را مطلقاً مردود دانست و تاکید کرد: به هیچ وجه چنین اتفاقی نخواهد افتاد چون با این کار کل جایزه و اعتبار و ارزش آن زیر سوال خواهد رفت و در واقع در این صورت دیگر جایزه ای وجود نخواهد داشت تا برگزار شود.

منچهر اکبری در ادامه از تجدید نظر اساسی در برخی از بخشهای این جایزه در سال جاری خبر داد و اضافه کرد: به محض برگزاری جایزه پارسال، دو جلسه و در روزهای آغازین سال جاری هم یک جلسه درباره جایزه امسال برگزار کردیم و تقاضاها و پیشنهادهایی در خصوص شیوه داوری ها و امتیازهایی که به آثار داده می شود، ارائه شد؛ بر این اساس فاکتور 100 امتیاز به عنوان حداکثر امتیاز برای بهترین کتاب تغییری نکرده است اما در گزینه هایی مانند ظاهر کتاب، نوع حروفچینی آن و برخی دیگر تغییراتی صورت گرفته و اهمیت اینها بالا رفته است.

10 امتیاز اختیارات داوران به پنج امتیاز کاهش یافت

وی در ادامه توضیحاتش گفت: تا پیش از این داوران تا 10 امتیاز در اختیار داشتند که می توانستند علاوه بر امتیاز موارد ذکر شده (ظاهر کتاب، حروفچینی، صحافی، جلد کتاب، ویراستاری و...) همه یا بخشی از آن را به امتیاز کتاب اضافه یا از آن کم کنند که این اختیارات امسال به پنج امیتاز رسید و در واقع داوران فقط در حد این پنج امتیاز حق اظهار نظر درباره ارزش کتاب را دارند. این تغییر به این خاطر صورت گرفته که گاه بعضی کتابها با همین 10 امتیازهایی که داده می شد یا نمی شد بالا می آمدند و یا برعکس از گردونه رقابت حذف می شدند. با تغییر صورت گرفته این مورد - که به نظر من جفا در حق کتابهای شاخص بود - دیگر اتفاق نمی افتد.

احتمال افزایش دو برابری نفرهای تقدیری

دبیر علمی جایزه کتاب سال همچنین از احتمال افزایش دو برابری تعداد نفرهای تقدیری به این جایزه در سال جاری خبر داد و افزود: ما در جایزه تغییرات اصلاحی را در مورد تعداد رشته ها و تقسیم بندی آنها در دستور کار داریم و قصد داریم که تعداد برندگان تشویقی یا همان "تقدیری"ها را افزایش دهیم. من این پیشنهاد را با مستنداتی از این قبیل که کتابی که مثلاً دو، سه و یا حتی پنج امتیاز با کتاب برگزیده فاصله دارد، مسلماً اثر شاخصی است و باید مورد تشویق و تقدیر قرار بگیرد، با وزیر ارشاد مطرح و درخواست کردم که تعداد تقدیری های هر رشته به دو نفر برسد. وزیر ارشاد هم رویکرد مثبتی به این قضیه داشت و از پیشنهاد ما استقبال کرد که امیدواریم مورد تائید قرار بگیرد.

یک ریال هم از 50 سکه برنده اصلی کم نخواهیم کرد

اکبری کاهش ارزش ریالی جایزه کتاب سال را به خاطر افزایش احتمالی کتابهای تقدیری رد کرد و گفت: حتی اگر پیشنهاد ما مبنی بر افزایش نفرات تقدیری مورد موافقت نهایی وزارت ارشاد قرار نگیرد، به 50 سکه نفر برگزیده هیچ خدشه ای وارد نمی شود. اتفاقاً یکی از اهداف ما افزایش ارزش ریالی جایزه اصلی کتاب سال هم هست. در واقع ما با چنین درخواستی که از وزارت ارشاد کرده ایم، درخواست افزایش اعتبارات مالی جایزه کتاب سال را مطرح می کنیم، به این صورت که نفرات تقدیری هم تعدادی مشخص سکه بهار آزادی بگیرند و تعدادشان هم افزایش یابد.