به گزارش خبرگزاری مهر، کتابهای جعفر ابراهیمی "او برادر من است" و "داستان گردن بند" نام دارد. "او برادر..." سروده ابراهیمی با تصویرگری علیرضا گلدوزیان از مجموعه شعرهای شیرین است که گوشه ای از داستان زندگی حضرت علی (ع) را بیان می کند. کتاب شعر "داستان گردن بند" هم ماجرای گردن بندی است که حضرت فاطمه (ع) به فقیری بخشید و این هدیه علاوه بر نجات فقیر از گرسنگی و برهنگی، سبب آزادی برده ای شد و دوباره نزد حضرت بازگشت. تصویرگری این اثر را هم علیرضا گلدوزیان انجام داده است.

"در مینودر" عنوان کتابی از محمد رضا بایرامی است که در آن خاطرات و مشاهداتش را از سفری چهار روزه همراه با رهبری در استان قزوین گرد آورده است. شرح تدارکات استقبال، گوشه هایی از دیدارها و سخنرانی های مقام معظم رهبری، مشکلات و خواسته های مردم و پاسخهای رهبری بخشهایی از این یادداشتها را تشکیل می دهد.

"سفرت به خیر، اما ..." هم یادداشتهایی از بایرامی درباره سفر سه روزه ای است که در استان زنجان همراه با رهبر گذرانده است. در این یادداشتها، شرح چگونگی سازماندهی شهر و شور مردم برای استقبال از رهبری در کنار افکار شخصی و خاطرات گاه پراکنده نویسنده قرار گرفته و بابی برای بحثهایی دیگر گشوده است.