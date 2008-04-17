ارتش ایران امروز برای دشمنان هراس آور است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت در مراسم روز 29 فروردین سالروز ارتش جمهوری اسلامی ایران در جمع فرماندهان، نیروهای ارتشی، نظامی و لشگری در میدان امام حسین ساری افزود: رشادت ها، حماسه آفرینی ها و غرور افکنی های غیور مردان ارتش جمهوری اسلامی ایران بر ملت ایران پوشیده نیست.

وی خاطر نشان کرد: امروز محبوبیت و مقبولیت نیروهای مسلح خصوصا ارتش جمهوری اسلامی ایران برای مردم رو به فزونی رفته است.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه 29 فروردین روز مبارک برای مردم و نیروهای مسلح است، تصریح کرد: معمار کبیر انقلاب اسلامی با نامگذاری این روز به نام ارتش جایگاه مقدس این نیروی ولایی و مردمی را در جهان تثبیت کرده است.

شفقت با بیان اینکه روز ارتش جمهوری اسلامی ایران یادآور رشادتها، تبلور حماسه آفرین های غرور آفرین روزهای دفاع مقدس است، یادآور شد: ارتش در دوران دفاع مقدس با تمام توان رزمی و دفاعی خود توانست با اقتدار از کیان و وطن خود حراست و پاسداری کند.

رئیس شورای تامین مازندران، اقتدار، امنیت، نظم و پاسداری از این مرز و بوم را مدیون نظامیان غیور نیروهای مسلح و ارتشی دانست و گفت: پرواز تیزپروازان نیروی هوایی ارتش و هوانیروز عامل تثبیت کشور جمهوری اسلامی ایران در فراسوی مرزهاست.

این مسئول با بیان ویژگیهای بارز نیروهای مسلح و اقتدار ارتش جمهوری اسلامی ایران در توان تسلیحاتی و نوآوری در عرصه های مختلف نظامی، نقش لشگر 30 پیاده گرگان را در حماسه آفرینی، اقتدار و ابهت این مرزو و بوم در دوران دفاع مقدس وصف ناشدنی دانست.

شفقت در پایان اظهار امیدواری کرد: در سال نوآوری و شکوفایی شاهد بزرگترین تحولات در عرصه های نظامی و استراتژیک باشیم.

جانشین ارشد نظامی آجا در استان های مازندران، گلستان و خراسان شمالی نیز در این آیین طی سخنانی اظهار داشت: ارتش امروز در خدمت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

امیر سرتیپ دوم دکتر محسن ملک محمدی افزود: این نیروی مقتدر در دوران هشت سال دفاع مقدس توانست با تقدیم 48 هزار شهید و 200 هزار جانباز برگ زرین دیگری را بر افتخارات ایران اسلامی رقم بزند.

وی خاطر نشان کرد: افتخار نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی ایران در این بوده که سرباز امام زمان هستند و تا سرحد نهایت برای دفاع از کیان، ناموس و وطن خود تلاش می کنند.

در پایان این مراسم که نماینده ولی فقیه در مازندران، فرماندهان نظامی و انتظامی استان، تنی چند از مسئولین دستگاههای اجرایی استان حضور داشتند، یگان های مستقر در میدان از مقابل تمثال حضرت امام و مقام معظم رهبری رژه رفتند.