آمریکا به توافق هسته ای با هند پایبند است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هندوستان تایمز،"دانا پرینو" سخنگوی کاخ سفید درباره توافق هسته ای واشنگتن و دهلی نو خاطر نشان کرد:" ما همچنان در حال کار روی این توافق هستیم و نسبت به آن نیز بسیار پایبند هستیم."

اظهارات سخنگوی کاخ سفید یک روز پس از آن مطرح شد که " آبیشک سینگوی" سخنگوی حزب حاکم کنگره هند با اشاره به مخالفت چپهای پارلمان هند با ارائه توافق هسته ای دهلی نو و اشنگتن در پارلمان این کشور، ارائه این طرح را برای ادامه حیات سیاسی دولت مانموهان سینگ خطرناک دانست.

جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا در2 مارس سال 2006 (11 اسفند سال 1385) در سفر خود به دهلی نو، توافقی را با سینگ امضا کرد که بر اساس این توافق که پایه های آن در 18 جولای سال 2005(27 تیر 1384) صورت گرفت، آمریکا متعهد شد تا به هند فناوری هسته ای صلح آمیز بدهد.

توافقنامه آمریکا-هند به دهلی نو اجازه می دهد که راکتورهای هسته ای و سوخت آنها را از خارج تهیه نماید.

گرچه این توافق از سوی کنگره آمریکا تصویب شد، اما اصلاحاتی که در آن به وجود آمد؛ مخالفتهایی را در پارلمان هند و حتی در بین متحدین دولت این کشور به ویژه در بین احزاب کمونیست به وجود آورده است.

احزاب چپ هند توافق اخیر هسته ای میان دهلی نو و واشنگتن را خروج دولت "مانموهان سینگ"از خطوط قرمز امنیت ملی هند می دانند .

