دونوبته بودن مدارس باعث افت تحصیلی دانش آموزان می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، حبیب الله بوربور در نشست شورای اداری استان خراسان شمالی اظهار داشت: هشت میلیون دانش آموز در مدارس دو نوبته کشور به تحصیل اشتغال دارند.

وی خاطرنشان کرد: این در حالیست که در کشور 14 میلیون دانش آموز داریم که بیش از نیمی از دانش آموزان در مدراس دو نوبته تحصیل می کنند و با این حساب از عدالت تحصیلی برخوردار نیستند.

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: برچیدن مدارس دو نوبته در کشور از توان صرف دولت خارج بوده و در این زمینه نیاز به عزم ملی و کمک همه دستگاه های اجرایی است.

وی افت تحصیلی و بیکاری دانش آموزان در اوج زمان تحصیل را از معایب دو نوبته بودن مدارس در کشور اعلام کرد.