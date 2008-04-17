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۲۹ فروردین ۱۳۸۷، ۱۱:۴۲

دونوبته بودن مدارس باعث افت تحصیلی دانش آموزان می شود

دونوبته بودن مدارس باعث افت تحصیلی دانش آموزان می شود

بجنورد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور گفت: در کشور 230 هزار مدرسه به صورت دو نوبته در شیفت صبح و بعد از ظهر فعالیت دارند که کمترین عیب آن افت تحصیل دانش آموزان است.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، حبیب الله بوربور در نشست شورای اداری استان خراسان شمالی اظهار داشت: هشت میلیون دانش آموز در مدارس دو نوبته کشور به تحصیل اشتغال دارند.

وی خاطرنشان کرد: این در حالیست که در کشور 14 میلیون دانش آموز داریم که بیش از نیمی از دانش آموزان در مدراس دو نوبته تحصیل می کنند و با این حساب از عدالت تحصیلی برخوردار نیستند.

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: برچیدن مدارس دو نوبته در کشور از توان صرف دولت خارج بوده و در این زمینه نیاز به عزم ملی و کمک همه دستگاه های اجرایی است.

وی افت تحصیلی و بیکاری دانش آموزان در اوج زمان تحصیل را از معایب دو نوبته بودن مدارس در کشور اعلام کرد.

کد مطلب 667158

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