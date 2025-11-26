بهمن لیزینگ تندیس شفافیت سال مالی ۱۴۰۴ را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهمن لیزینگ، چهارمین دوره اهدای تندیس شفافیت عصر دیروز با حضور رئیس، معاونین و مدیران ارکان بازار سرمایه، نمایندگان مجلس، فعالان بازار و… در محل سازمان بورس برگزار شد. در این دوره ۵۶۰ شرکت ارزیابی شدند و بهمن لیزینگ به عنوان یکی از ۱۰ شرکت بورسی برتر در شفافیت اطلاعاتی، حاکمیت شرکتی، تکریم و پاسخ‌گویی به سهام‌داران برای سال مالی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ معرفی شد. موفقیتی که نشانگر حکمرانی کامل شرکتی، خوش‌حسابی و رویکرد نوآورانه این مجموعه در ارتقای اعتماد و شفافیت بازار است. پیش از این نیز بهمن لیزینگ در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ از نظر کیفیت افشا و اطلاع رسانی فعالیت رتبه اول در فرابورس را کسب کرده بود.

شرکت بهمن لیزینگ در آذر ماه سال ۱۳۸۱ با هدف گسترش بازار فروش محصولات گروه بهمن از طریق تسهیلات ویژه در طرح‌های فروش اقساطی و مدیریت استفاده بهینه از سرمایه تاسیس شد. در حال حاضر این شرکت یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های لیزینگ در سطح کشور از لحاظ سرمایه و فعالیت عملیاتی است. تمرکز این شرکت بر ارائه راهکارهای مالی منعطف و متناسب با نیاز مشتریان، این امکان را فراهم آورده تا طیف گسترده‌ای از افراد و سازمان‌ها بتوانند به آسانی به خودروهای مورد نظر خود دسترسی پیدا کنند.

شرکت بهمن لیزینگ با ارائه خدمات نوین و تسهیلات مطلوب با نرخ مناسب و شرایط متنوع فروش برای مشتریان، همواره در تلاش است با افزایش سهم بازار جایگاه خود را به عنوان یکی از پیشروان صنعت لیزینگ در کشور تثبیت کند. ارائه خدمات با کیفیت و پشتیبانی مستمر از مشتریان، از اولویت‌های اصلی این شرکت به شمار می‌رود.

بهمن لیزینگ با دریافت مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و عضویت فعال در انجمن شرکت‌های لیزینگ ایران، در زمینه ارائه تسهیلات لیزینگ برای محصولات گروه بهمن و سایر شرکت‌های خودروسازی فعالیت می‌کند.