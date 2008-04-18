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۳۰ فروردین ۱۳۸۷، ۱۰:۵۷

بصام در گفتگو با مهر:

واگذاری شرکت فرش ایران به سازمان بازنشستگی منتفی شد

واگذاری شرکت فرش ایران به سازمان بازنشستگی منتفی شد

مدیرعامل شرکت سهامی فرش ایران گفت: واگذاری شرکت سهامی فرش ایران به سازمان بازنشستگی منتفی شده و این شرکت از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار می شود.

جلال الدین بصام در گفتگو با مهر از واگذاری شرکت سهامی فرش ایران به صورت مزایده ای خبرداد و گفت: در گذشته قرار بود که این شرکت به عنوان مطالبات دولت به سازمان بازنشستگی واگذار شود که این قضیه منتفی شده و هم اکنون قرار بر این است که واگذاری این شرکت از طریق مزایده صورت گیرد.

مدیرعامل شرکت سهامی فرش ایران افزود: مراحل خصوصی سازی هر شرکتی باید توسط شرکت مادرتخصصی آن و صاحب سهم اجرا شود که بر این اساس وزارت بازرگانی مسئولیت پیگیری واگذاری شرکت سهامی فرش ایران را نیز به عهده دارد.

وی تصریح کرد: تا به حال پیشنهادی برای خرید شرکت سهامی فرش از سوی سرمایه گذاران خارجی ارائه نشده است. این درحالی است که ابتدا باید شرکت مورد ارزیابی توسط سازمان خصوصی سازی قرار گیرد سپس با برگزاری مزایده به بخش خصوصی واگذار شود.

بصام در خصوص سفارش پذیری شرکت سهامی فرش ایران برای بافت فرشهای سفارشی در سال جدید گفت: مذاکراتی برای اخذ سفارش بافت یک فرش با یکی از کشورها صورت گرفته که به دلیل منافع نمی توان از آن نام برد چراکه رقبا در کمین اخذ سفارشات مورد پیگیری ایران هستند.

وی همچنین در خصوص درآمد شرکت سهامی فرش ایران در سال 87 اظهار داشت: شرکت سهامی فرش ردیفی از بودجه عمومی ندارد ولی پیش بینی ما این است که درآمد این شرکت 10 میلیارد تومان باشد و هزینه نیز در حدود همین رقم باشد که البته در نهایت سود عاید شرکت خواهد شد.

کد مطلب 667161

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