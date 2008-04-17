۲۹ فروردین ۱۳۸۷، ۱۲:۱۸

مک کورمک خبر داد:

رایزنی وزیران خارجه آمریکا و چین درباره برنامه هسته ای ایران

مقامهای آمریکایی از رایزنی تلفنی وزیر امور خارجه کشورشان با همتای چینی خود درباره برنامه هسته ای صلح آمیز ایران و تحولات تبت خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"شون مک کورمک" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت :" کاندولیزا رایس و یانگ جیه چی درباره ایران و تلاشهای گروه 1+5 برای کار روی راهبرد دو مسیر، بسته مشوقها و تنبیه ها گفتگو کردند."

وی افزود:" آنها همچنین درباره مسئله تبت به گفتگو پرداختند."

مک کورمک گفت :" وزیر امور خارجه از طرف ما بر آنچه که شما به طور علنی شنیده اید ؛ تاکید کرد که همان تشویق دولت چین برای گفتگو با دالای لاما و افراد آن است."

از سوی دیگر، "هی یافی" معاون وزیر امور خارجه چین پس از اتمام نشست روز گذشته سران 1+5 در شانگهای درباره ایران، این نشست را شکست خورده اعلام کرد و از دست نیافتن به توافق درباره موضوعات اصلی خبر داد. آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آلمان اعضای گروه 1+5 را تشکیل می دهند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در ادامه اقدامهای غیرقانونی و نامشروع خود بدون توجه به گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی برحل تمام مسائل باقیمانده درمسئله هسته ای ایران و با نادیده گرفتن همکاری مستمر و شفاف جمهوری اسلامی ایران و تاکید مستمر آژانس بر ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای کشورمان،، شامگاه دوشنبه 13اسفند قطعنامه سوم تحریمها علیه تهران را تصویب کرد. 

 

