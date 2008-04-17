پرونده های قدیمی در دادگستری کرج تا نیمه سال جاری تعیین تکلیف می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سیدمحمد میرشفیعی در نشست صمیمانه با قضات و کارکنان دادگستری کرج اظهار داشت: سال گذشته دادگستری شهرستان کرج در سایه همکاری مجموعه دادگستری کرج با اداره کل دادگستری در اجرای برنامه های ابلاغی در سال 86 موفق بوده است.

وی افزود: در سال گذشته 84 هزار و 932 فقره پرونده به دادگستری وارد شد و در مجموع به 87 هزار و 89 پرونده رسیدگی شد و با این حساب تعداد دو هزار و 157 فقره پرونده از پرونده های مربوط به سالهای گذشته کسر شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: تعداد پرونده های موجود در دادگستری در سال 84 برابر 19 هزار پرونده بود که این میزان در سال جاری به 16 هزار و هشت مورد کاهش یافته است.

میرشفیعی با اشاره به پرونده هایی که به پرونده های مسن مشهور هستند، یادآور شد: این پرونده ها مربوط به سالها قبل هستند که تعدادشان در سال 84 یک هزار و 300 پرونده بود و طبق برنامه ریزی انجام شده این پرونده ها به 97 فقره کاهش یافته است و پیش بینی می شود این پرونده ها تا نیمه سال جدید تعیین تکلیف شوند.

رئیس دادگستری کرج ادامه داد: طی سال گذشته تشکیل واحد کنترل دادخواستهای حقوقی، کنترل دقیق ارجاع پرونده ها از نظر کمی و کیفی به شعبات، ارجاع تخصصی به شعبات، استقرار سه حوزه شورای حل اختلاف در ساختمان مرکزی دادگستری زیر نظر مقام ارجاع، تقویت واحد ارشاد و معاضدت و استقرار دفاتر در همه مجتمعهای قضایی، نظارت و بازدید مرتب و کنترل اوقات رسیدگی، استفاده از ابلاغ به شیوه های الکترونیکی و مخابراتی و ساماندهی واحد ابلاغ اهم کارهایی است که در راستای کاهش ورودی پرونده در دادگستری کرج تجرا شده است و این اقدامات موجب کاهش ورودی پرونده ها نسبت به نیمه دوم سال قبل از آن شده است.