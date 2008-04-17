ارتش ضامن امنیت کشور است

مهدی ایران نژاد در حاشیه صبحگاه مشترک یگانهای نظامی قشم گفت: ملت بزرگ ایران به خوبی می داند که فرزندان خود در ارتش در کمال آمادگی جسمانی و معنوی برای برقراری امنیت در مرزهای کشور قرار دارد و همواره پشتیبان آنها خواهد بود.

وی گفت: هیچ ارتشی در دنیا به توانایی ارتش ایران نیست چرا که ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن مجهز شدن به تکنولوژی روز سلاح ارزشمند دیگری نیز در درون خود پرورانیده است و آن سلاح ایمان است که بالاترین سلاحهاست.

ایران نژاد اظهار داشت: خون پاک و مطهر شهدای انقلاب اسلامی تضمین کننده راه سرخ اسلام در آینده است و امروز بزرگترین وظیفه نیروهای مسلح کشورمان خودباوری و تکیه بر نوآوری بومی در جهت خلق شکوفایی بیش از پیش در کشور است و ارتش در حال حاضر رویکرد بی نظیر خود را پر توان ادامه می دهد.

فرماندار قشم تاکید کرد: در تمامی دنیا ارتش ها برای ترس ملت ها تجهیز می شوند و دوره می بینند اما ارتش ما ارتشی خودساخته و متکی به مردم است و ملت ایران همواره ارتش و سپاه را از خود می دانسته است.