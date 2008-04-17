به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله آیت‌اللهی دبیر هفتمین دوسالانه نقاشی ضمن ارائه گزارش روند برگزاری دوسالانه گفت: "ما فقط به وظیفه خود عمل و تا حد امکان تلاش کردیم نسل جوان امکان بروز استعداد خود را داشته باشند. خوشبختانه با استقبال علاقمندان مجبور شدیم مدت برگزاری نمایشگاه را تمدید کنیم، اما عده‌ای سعی در خدشه‌دار کردن تلاش ما داشتند."

وی با اشاره به اینکه برخی فکر کردند قلمرو هنر، قلمرو مسائل سیاسی و اقتصادی است افزود: "متاسفانه عده‌ای گفتند ما و هیئت دوران به شاگردان خود جایزه داده‌ایم و به ما تهمت زدند. در حالی که من و هیئت داوران بر این باوریم که هنرمندان همگی عضو یک خانواده هستند و باید به عدالت بین آثار قضاوت کرد. من به زودی پاسخ بسیاری از منتقدان دوسالانه را خواهم داد."

آیت‌اللهی ادامه داد: "بیاییم به این فکر نکنیم چه کسی این نمایشگاه را برگزار کرده، بلکه این نکته را مد نظر قرار دهیم که آثار را چگونه به نمایش بگذاریم تا علاقمندان با لذت بیشتری به تماشا آنها بپردازند. وظیفه منتقد این است که آثار هنری را چنان نقد کند که دیگران میل بیشتری برای تماشا داشته باشند. نه اینکه بیایند و مغرضانه آثار هنرمندان به ویژه جوانان را سرکوب کنند."

دبیر هفتمین دوسالانه نقاشی معاصر ایران تاکید کرد: "بیاییم به جای آنکه مشقت‌ها را زیاد و ضعف‌ها را بزرگ کنیم و آن را به فرق سر هم بکوبیم، به فکر باروری استعدادهای نسلی جوان باشیم که بی‌صبرانه منتظر حمایت ما هستند تا به کمک ما و برگزاری چنین نمایشگاهی خود را به جامعه هنری معرفی کنند."

غلامعلی طاهری دبیر کارگاه هنری و نمایشگاه طراحی و نقاشی مقاومت هم در مراسم اختتامیه این نمایشگاه که شهریور 86 به میزبانی موزه هنرهای معاصر فلسطین برگزار شد، با ابراز خرسندی از برگزاری آن گفت: "ما ایرانیان همواره درفش عدالت را پاسداری کرده‌ایم و امروز هم اندیشه هنرمندان با حرکتی انسانی به یاری فریادهای آزادیخواهی مردم لبنان و فلسطین شتافت."

وی با اشاره به اینکه همایش خط، رنگ، حضور باید در سال‌های آینده با عنوان جهانی به کار خود ادامه دهد گفت: "اولین دوره این کارگاه سال گذشته با حضور چشمگیر هنرمندان در موزه هنرهای معاصر برگزار شد که نحوه تولید آثار در نوع خود بی‌سابقه بود و من امیدوارم این مسئله پشتوانه‌ای برای جهانی شدن هنر مقاومت باشد."