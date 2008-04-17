رفتار نخست وزیر انگلیس استعمارگرانه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هرالد تریبیون، "پاتریک چایناماسا" به مقامهای انگلیسی پیشنهاد داد تا "گوردون براون" را از قدرت کنار بگذارند.

چایناماسا همچنین گفت : "مورگان ساوانگیرای" رهبر مخالفان زیمبابوه که مدعی پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 29 مارس در این کشور است به سبب تلاش و کمک به انگلیس برای تسریع در سرنگونی حکومت در زیمبابوه به کشور خیانت کرده است.

وی خاطر نشان کرد : باید به روشنی و بدون ابهام به براون گفته شود که زیمبابوه مستعمره انگلیس نیست.

وی از مسئولان انتخاباتی خواست تا کسانی را که به عقیده وی به آنها پوندهای انگلیسی برای دستکاری کردن در نتایج انتخاباتی داده شد، پیدا کنند.

وی گفت : گزارشها حاکی از آن است که ساوانگیرای همراه براون درصدد تغییر نظامی سیاسی در زیمبابوه واین خیانت است و انگلیس درصدد جایگزین کردن دست نشانده خود در این کشور است که مردم زیمبابوه اجازه نخواهند داد کشورشان تحت سلطه انگلیس برود.

هرالد تریبیون به نقل از این مقام نوشت :"اعلامیه ساوانگیرای مبنی بر پیروزی در انتخابات، بخشی از توطئه انگلیس برای بی ثبات کردن زیمبابوه است".



در شرایطی که حزب مخالف موگابه مدعی است بیشترین آراء را در انتخابات ریاست جمهوری کسب کرده است، هنوز هیچ آمار رسمی درباره کسب آراء لازم برای به عهده گرفتن پست ریاست جمهوری ازسوی یکی از طرفین اعلام نشده است.