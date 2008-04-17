حمایت سران عربستان و اردن از ابومازن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "عبدالله بن عبدالعزیز" و "عبدالله دوم" دراین دیدار، درباره تلاشها برای برقراری صلح در خاورمیانه گفتگو کردند.

یکی از اعضای هیئت اردنی در سفر به عربستان گفت : هدف از سفر عبدالله دوم و مذاکرات وی با عبدالله بن عبدالعزیز، تلاش برای هماهنگی مواضع به منظور ایجاد یک موضع متحد عربی در برابر روند صلح است. این روند طی دوماه آتی شاهد تحولات مهمی خواهد بود.

شاه اردن و پادشاه عربستان

وی افزود: اردن به این منظور تماسهایی را با دولت مصر نیز برقرار کرده است.

این مقام اردنی خاطرنشان کرد: حمایت از تشکیلات خودگردان فلسطین و ابومازن رئیس آن از دیگر موضوعاتی بود که دوطرف اردنی وعربستانی به آن پرداختند.

خبرگزاری عربستان هم درباره این دیدار گزارش داد: تحولات عربی از جمله مسئله فلسطین، عراق و اوضاع لبنان و همچنین همکاری بین دو کشور و راه های حمایت از آن در همه زمینه ها موضوعات مورد بحث و بررسی سران عربستان و اردن بود.