تاریخی بودن روابط ایران و عراق و ضرورت حفظ استحکام روابط دوجانبه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العالم،"نوری المالکی" در بروکسل - پایتخت بلژیک - بر اهمیت همکاری بین عراق و کشورهای همسایه به ویژه ایران تاکید کرد .



وی گفت : ما خواهان نقش مثبت و سازنده تهران برای حفظ استحکام در روابط بین دو کشور هستیم، زیرا همجواری ایران و عراق یکباره ایجاد نشده ، بلکه این روابط ریشه ای تاریخی واصیل دارد و به سمت وسوهای مثبت تری پیش خواهد رفت.

المالکی درباره روند روبه رشد عملیات تروریستی درعراق اظهارداشت : ما به نابودی تروریسم نزدیک شده ایم و برای برقراری آشتی ملی و ثبات درکشور تلاش می کنیم.

نخست وزیرعراق بعد از مذاکره با برخی از مسئولان اتحادیه اروپا در بروکسل گفت : عقب نشینی نیروهای اشغالگر ازعراق باید برنامه ریزی شده و منظم باشد تا درآینده ای نزدیک عملی شود.



وی همچنین از سوریه به سبب کمکهایش به آوارگان عراقی تقدیر کرد.



نخست وزیر عراق روز گذشته در پایتخت بلژیک بر عزم خود برای مبارزه با تروریسم درکشورش تاکید کرد و خواستار همکاری همسایگان در این باره شد.



نوری المالکی درسخنان خود در جمع نمایندگان کمیسیون امور خارجه پارلمان اروپا دربروکسل گفت : ما مصمم به از بین بردن تروریسم هستیم.