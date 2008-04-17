به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد چهارشنبه شب همزمان با شهادت کریمه اهل بیت حضرت معصومه(س) در مدرسه فیضیه در دیدار علما، فضلا و طلاب استان قم، با تاکید بر اینکه دولت نهم برقراری عدالت را با قدرت به پیش می برد، اظهار داشت : برای برپایی عدالت یک تاریخ مبارزه انجام شده است و این مبارزه اکنون نیز ادامه دارد.

رئیس جمهور برپایی عدالت را یک مبارزه سنگین و همه جانبه دانست و گفت: برقراری عدالت به سادگی تحقق نمی یابد بلکه این عرصه با پیچیدگی های درونی مواجه است به نحوی که تمامی ائمه اطهار (ع) در راه عدالت به شهادت رسیدند.



رئیس قوه مجریه با عرض تسلیت شهادت حضرت معصومه(س)، روحانیون و علما را سنگربانان حقیقی اسلام ناب محمدی دانست.



وی سال 86 را به رغم فشارهای داخلی و خارجی، سال سرشار از عزت و پیروزی دانست و یادآور شد : سال گذشته سال بسیار پرحادثه وپرفراز و نشیب بود. از ابتدای سال اتفاقات سرنوشت ساز در مقابل ملت ایران قرار گرفت. در روزهای اول سال نظامیان متجاوز به دست دلاوران کشورمان به اسارت در آمدند و در شرایطی استعمار نو و کهنه خودشان را آماده طراحی یک فشار سنگین علیه کشورمان می کردند با ابتکار عمل جمهوری اسلامی ایران مواجه شدند و از آن موقع به بعد پیوسته در سراشیبی بودند.

رئیس جمهور تصریح کرد : سال گذشته سال سخت و پرفشار بود، اما به فضل الهی به سالی پر از پیروزی و عزت تبدیل شد و در معادلات جهانی، به جایگاه اول جهانی صعود کردیم.



وی همچنین با اشاره به سرمای بی سابقه زمستان سال 86 اضافه کرد: سال گذشته سخت ترین سرما در صد سال اخیر در کشور اتفاق افتاد که ابعاد و تبعات زیان بار آن را در قم در جلسات عصر چهارشنبه مورد بررسی قرار دادیم.



دکتر احمدی نژاد سال گذشته را سال اوج حملات استکبار علیه ایران دانست و گفت : دشمنان با قطعنامه های سنگین، فضاسازی تبلیغاتی پیچیده و تهدید نظامی همه توان و حیثیت خود را به کار گرفته اند تا ملت ایران را توقف و تسلیم کنند. آنها مطمئن بودند که با بستن شریان اقتصادی کشور و تهدید نظامی و فشار بعضی عناصر که در داخل کشور مردم را به توقف و تسلیم دعوت می کردند، می توانند مردم ایران را به عقب نشینی از آرمان های خود وادار کنند، اما ملت دل داده امامت و ولایت، در مقابل فشارها ایستادگی کرد و همه فشارها را به خودشان برگرداند.



وی افزود: کار به جایی رسیده بود که دشمنان برای حمله نظامی زمان و ساعت تعیین می کردند و افرادی در داخل، فشارها و تهدید آنها را ترجمه و به بدنه اجتماعی کشور انتقال می دادند. دشمنان با همه این برنامه ریزی ها خیال می کردند که موفقیت شان نزدیک است.



رئیس جمهور در ادامه به سخنان یکی از سیاستمداران برجسته آسیایی خطاب به خود اشاره کرد و گفت : این سیاستمدار آسیایی می گفت فشارهایی که به کشور شما وارد می شود اگر یکی از آنها به کشور من وارد می شد کشورم متلاشی می شد.



دکتر احمدی نژاد با اشاره به پشت سر گذاشتن و عبور از عقبه های سنگین فشارها و تهدیدها اظهار داشت : امیدوارم از این پس در سرازیری پیروزی های پی در پی، توفیقات روز افزون نصیب مردم ایران شود.

رئیس قوه مجریه در ادامه با اشاره به بخشی از دستاوردهای دولت نهم و مقایسه آن با 5 سال قبل از روی کار آمدن این دولت، خاطرنشان کرد : در طول 2/5 سال خدمتگذاری دولت نهم بیش از دو برابر 5 سال قبل ، کار علمی اثبات شده انجام گرفته است. در کل 5 سال گذشته حدود 4400 اختراع به ثبت رسیده اما در 2/5 سال گذشته ، بیش از 12 هزار اختراع ثبت شده داشته ایم.



دکتر احمدی نژاد افزود : آمار تحقیقات و مقالات علمی ثبت شده در مجامع جهانی در آخر دولت گذشته، 95 هزار بود که این رقم در 2/5 سال به 22 هزار رسیده است. فناوری صادر شده نیز در 5 سال اول عمر دولت گذشته، 2 میلیارد دلار بود که در طول 2/5 سال عمر این دولت، 5/5 میلیارد دلار سیده است.



وی اضافه کرد: در 5 سال دولت گذشته، 42 هزار پروژه در کشور شروع شد که این تعداد در 2/5 سال گذشته 99 هزار پروژه بوده است و از این تعداد پروژه در کل 5 سال دولت گذشته، 19 هزار پروژه به اتمام رسید و در 2/5 سال اخیر، 49 هزار پروژه به علاوه 13 هزار پروژه ای که از 5 سال قبل آغاز شده بود ، به اتمام رسیده است. در بخش سرمایه گذاری خارجی هم در 5 سال دولت قبل، 4 میلیارد دلار جذب شده و در 2/5 سال این دولت، 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته است.



رئیس جمهور با تاکید براینکه در عرصه های گوناگون ، توفیقات چشمگیری داشته ایم، تصریح کرد: در سیاست خارجی حجم قراردادهایی که تا کنون با کشورهای گوناگون بسته شده است فرصتهای مناسبی به لحاظ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برای کشور ایجاد کرده و این فرصتها به طور روزافزون در حال افزایش است.



وی با تاکید بر اینکه پس از روی کار آمدن دولت نهم ، قدرت اثرگذاری جمهوری اسلامی ایران در صحنه های بین المللی از موضع انفعال به موضع تاثیرگذاری قطعی تبدیل شده است، گفت: امروز ایران به لحاظ سیاسی و فرهنگی در همه نقاط جهان، حضور پرنشاط و تاثیرگذار دارد.



رئیس شورای عالی امنیت ملی، سفر به عراق را موجب تغییر معادلات منطقه به نفع ایران دانست و تصریح کرد: اگر سال گذشته هیچ کاری اتفاق نمی افتاد فقط سفر به عراق، توانست همه معادلات منطقه را به سود کشور تغییر دهد که به زودی در مصاحبه ای بین المللی بعضی از ابعاد این سفر را برای افکار عمومی جهانیان باز خواهم کرد. این در حالی است که هنوز قدرتهای زورگو و اشغالگران به خاطر این سفر مبهوت هستند.



وی عمق نفوذ فرهنگ انقلاب را متعلق به همه کشورهای جهان دانست و گفت : برخی تصور می کنند انقلاب اسلامی فقط در دل کشورهای مسلمان جا باز کرده است، در حالی که امواج انقلاب بسیار فراتر از دنیای اسلام، کل بشریت جهان را تحت تاثیر قرار داده است. امروز جهانیان به عنوان نمادی به ایران می نگرند تا عشق خود را ابراز کنند.



رئیس قوه مجریه در ادامه سخنان خود به برخی از مشکلات ازجمله گرانی اشاره کرد و گفت : برخی از این مشکلات ناشی از تصمیم گیری و بد عمل کردن است و بخش مهم آن به خاطر فشار دشمن و شرایط جهانی است.



احمدی نژاد گفت : قیمتهای جهانی در سال گذشته، رشد سرسام آوری داشته است که برخی ازاین بحران جهانی، در داخل کشور تاثیر گذاشت. ضمن اینکه مدام عناصری با برنامه های اقتصادی دولت به بهانه های مختلف مقابله می کنند.



وی با تاکید بر اینکه به فضل الهی ملت بزرگ منش ایران از این عناصر عبور خواهد کرد، افزود : اینها خیال می کردند با جمع شدن در کنار هم و با استفاده از پول و نفوذهایی که دارند و با مشکل تراشی و فضاسازی، تورم چهاربرابر وضعیت کنونی خواهد شد اما با تلاش و مبارزه شبانه روزی دولت، این برنامه ریزی بدخواهان عملی نشد. البته همین رقم تورم موجود هم زیاد است و به فضل الهی این رقم را یک رقمی خواهیم کرد.



رئیس جمهور افزایش نقدینگی را از جمله ایراداتی دانست که از دولت گرفته می شود، گفت : در حالی این ایراد مطرح می شود که وقتی دولت را تحویل گرفتیم بودجه جاری کشور 8 هزار میلیارد تومان بود که 5 هزار و 700 میلیارد تومان آن بودجه عمرانی بود. کلی هم به کشاورزان، فرهنگیان و اقشار مختلف بدهکاری وجود داشت. با این حال بودجه ای که دولت برای سال 87 ارائه کرد، 41 هزار میلیارد تومان است که 24 هزار میلیارد تومان آن بودجه عمرانی است. گفته می شود دولت هزینه ها را بالا برده و باعث تورم شده است، در حالی که هزینه عمرانی ضدتورم است و عمران، برای پیشرفت کشور ضروری است، به نحوی که در 2 سال گذشته 10 هزار مگا وات به ظرفیت برق کشور اضافه شده است.



وی در ادامه تاکید کرد: تورم از آن جایی ناشی می شود که خلق پول می کند.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید به سرعت مسایل داخل ایران را حل کرده و به ماموریتهای جهانی انقلاب بپردازیم، گفت: انتظارات جهانی از ملت ایران به سرعت در حال افزایش است و اگر خودمان را به سرعت آماده نکنیم، نمی توانیم به این نیازهای جهانی پاسخ دهیم.



دکتر احمدی نژاد با ا شاره به برخی فشارهای داخلی به دولت گفت: این فشارها تا حدی است که یک گروه که در درون کشور وجود دارد برای به کرسی نشاندن خواسته های درست و غلط خود حاضر می شود با دشمن در قضیه هسته ای همراهی کنند .



وی اضافه کرد : زمانی که دولت برای اصلاح امور مجبور به برخورد با یکی از عوامل نابسامانی کشور می شود از دهها جا فشار به دولت وارد می گردد و فریادهای زیادی کشیده می شود.



دکتر احمدی نژاد با تاکید بر ضرورت اهتمام به اصول و آرمانهای انقلاب، اظهار داشت : ایستادن بر روی اصول دو اثر دارد، اول این که خدای متعال و همه هستی، پشتیبان انسان می شود. دوم اینکه خط نفاق و کفر به مقابله وصف آرایی رو می آورد که البته این موضوع هم آثار مثبتی دارد چرا که تا خط نفاق وارد عرصه عمل نشود شناخته نمی شود. کسی که 20 سال شعار ارزشی می دهد وقتی پای عمل می رسد، موضع واقعی اش مشخص خواهد شد.



رئیس جمهور تاکید کرد: لازمه صعود به سطوح بالاتر در عرصه های مختلف، ریزشها و رویشها است و به فضل الهی بر همه مشکلات غلبه خواهیم کرد. حرکتی که آغاز شده است عمیق تر از آن است که خاشاک بتوانند جلوی آن را بگیرد.

دکتر احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر توجه بشریت به خداپرستی و معنویت، اظهار داشت : اندیشه ای که خدا، اخلاق و معنویت را کنار گذاشته و به قدرت و برتری و ثروت فکر می کند به پایان راه خود رسیده است و این موضوع ماموریت ملت ما را سنگین تر می کند.



وی تاکید کرد: باید اندیشه و راهکار اسلامی را به زبانی که بشریت امروز می فهمد، ترجمه و منتشر کنیم و این کار حوزه علمیه است.



رئیس جمهور اندیشه اسلامی را اندیشه جهانی دانست و گفت: محور و حقیقت اندیشه اسلامی، اندیشه امامت است و همه موفقیت و اثرگذاری جمهوری اسلامی به خاطر پیوستگی به خط ولایت و امامت است.



وی خاطرنشان کرد : اگر بخواهیم ماموریت ملت ایران را در یک جمله بیان کنیم این ماموریت جز دعوت بشریت به امام (عج) حق نیست . امام (عج) واسط فیض الهی است و خلق جهان به واسطه وجود اهل بیت است . خدای متعال انسان کامل را واسطه فیض خود قرار داده است.



دکتر احمدی نژاد تاکید کرد: امام (عج) مدیر عالم هستی است. کسی خیال نکند امام (عج) در گوشه عزلت نشسته و کاری به دنیا ندارد . گر چه جامعه بشری برای بهره گیری از همه وجود امام (عج) محروم است، اما امام (عج) عالم را مدیریت می کند. همانگونه که امام حسن (ع) ، امام حسین(ع) و دیگر ائمه معصومین مدیریت کردند در حالی که علی الظاهر حاکم نبودند.



رئیس جمهور در پایان بهترین و اصلی ترین کار فرهنگی را متوجه کردن دل مردم به امام (عج) دانست و گفت : اگر این فرهنگها حاکم شود و فضای کشور دل داده امام (عج) شود، هیچ مشکلی در کشور نخواهیم داشت.