راه اندازی سامانه الکترونیکی "پرتال" آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگارمهر در ارومیه، علیرضا سهندی ظهر امروز در نخستین جلسه کارگروه و فناوری اطلاعات آذربایجان غربی در سال جاری با اشاره به فعالیت شبکه الکترونیکی دولت در استان گفت: هم اکنون 44 دستگاه اجرایی در آذربایجان غربی به این شبکه متصل هستند و تا پایان امسال هم 12 دستگاه اجرایی دیگر به شبکه متصل خواهند شد.

وی همچنین از راه اندازی ساختار جدید پرتال استانی در آذربایجان غربی خبر داد و گفت: پرتال یا سامانه الکترونیکی استانی زمینه را برای ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان توسط دستگاه های اجرایی فراهم می کند.

سهندی افزود: انتظار می رود با فعال شدن پرتال استانی تا پایان اردیبهشت ماه ارائه خدمات برخی از دستگاه های اجرایی به ویژه خدماتی به صورت الکترونیکی شود.

در این جلسه همچنین در خصوص سند راهبردی تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات کشور بحث و تبادل نظر شد.

این سند در هفت حوزه شهروندان ایرانی، منابع انسانی، تحقیق و توسعه، صنعت فناوری اطلاعات، کسب و کار، دولت، تعاملات منطقه ای و بین المللی در کشور در حال تدوین است.