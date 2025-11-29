  1. استانها
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۸

راهکارهای ارتقای ایمنی بیمارستان‌ها در قم بررسی شد

قم- نشست مشترک معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم، مدیران بیمارستان‌های دولتی با رئیس شورای اسلامی شهر قم در راستای تقویت ارتقای ایمنی و آمادگی عملیاتی مراکز درمانی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم با مدیران بیمارستان‌های دولتی و رئیس شورای اسلامی شهر قم بعدازظهر شنبه برگزار شد تا راهکارهای ارتقای ایمنی مراکز درمانی و آمادگی عملیاتی پرسنل مورد بررسی قرار گیرد.

در این جلسه که محمود مسگری سخنگوی شورای اسلامی شهر قم نیز حضور داشت، موضوعات کلیدی مرتبط با ایمنی بیمارستان‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی آتش‌نشانی، تشکیل تیم‌های واکنش سریع در بیمارستان‌ها و ارتقای استانداردهای ایمنی مراکز درمانی از محورهای اصلی نشست بود.

روح الله امرالهی با تأکید بر همراهی کامل مدیریت شهری با مجموعه بهداشت و درمان قم گفت: نگاه شورای شهر کمک به بیمارستان‌های دولتی و تسهیل امور مردم است و تلاش خواهیم کرد زیرساخت‌های لازم برای افزایش ایمنی مراکز درمانی به صورت مؤثر فراهم شود.

روح الله تقوی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم نیز بر ضرورت آموزش مستمر و هدفمند پرسنل درمانی تأکید کرد و افزود: ایمنی بیمارستان‌ها به آمادگی عملیاتی نیروها وابسته است و دوره‌های آتش‌نشانی باید به صورت منظم و با برنامه‌ریزی دقیق اجرا شود.

در بخش دیگری از این نشست، نحوه جمع‌آوری و مدیریت پسماندهای بیمارستانی مورد بررسی قرار گرفت و رئیس شورای شهر قول داد مسائل هزینه‌ای و فرآیندهای اجرایی مرتبط با ساماندهی این بخش با جدیت پیگیری و حل شود.

نشست حاضر با هدف همسویی مدیریت شهری و دانشگاه علوم پزشکی برای ارتقای کیفیت خدمات و ایمنی مراکز درمانی برگزار شد و بر لزوم استمرار همکاری‌ها و آموزش‌های مستمر برای پرسنل درمانی تأکید شد.

