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۳۰ فروردین ۱۳۸۷، ۱۴:۲۳

طرح نظریه ای جدید درباره "انفجار بزرگ"

طرح نظریه ای جدید درباره "انفجار بزرگ"

تجزیه تحلیل جدیدی از سوی اخترشناس هندی نشان می دهد "انفجار بزرگ" نمی توانسته است در آغاز پیدایش عالم روی داده باشد بلکه این حادثه پس از دوره ای طولانی و آرام از انقباض به وقوع پیوسته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، درصورتیکه نظریه جدید مطرح شده از سوی آمیت یاداف اخترشناس هندی تبار دانشگاه الینویز صحت داشته باشد، آنگاه می توان مدعی شد جهان نخستین با همواری که بسیاری از نظریه پردازان مطح کرده اند منبسط نشده است.

مشاهدات این اخترشناس نشان می دهد مدلهای انبساط عالم - تورم خروشانی که بلافاصله پس از وقوع انفجار بزرگ در 7/13 میلیارد سال پیش روی داد- بسیار پیچیده تر از تصورات پیشین اخترشناسان است.

وی معتقد است : از سوی دیگر می توان این فرض را نیز متصور شد که اساسا هیچگونه انبساطی وجود نداشته و انفجار بزرگ پس از یک دوره انقباض روی داده است.

به گفته دانشمندان درصورتی که درستی این مشاهدات تأیید شود، نخستین بار در جهان خواهد بود که یکی از پیش بینیهای مربوط به انبساط ساده عالم رد می شود.

بر اساس گزارش زی نیوز، این اخترشناس همچنین معتقد است این نظریه جدید می تواند به تفسیر مجددی از آنچه که انفجار بزرگ نامیده می شود منجر شود.

کد مطلب 667234

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