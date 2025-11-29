به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا براتی امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران، از کشف محموله سوخت قاچاق در قم خبر داد و اظهار کرد: در این عملیات، تعداد ۱۰ بشکه حاوی ۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف و ضبط شد.



وی گفت: در جریان این اقدام یک نفر متهم نیز دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان قم با تأکید بر عزم جدی پلیس در مقابله با قاچاق کالا و سوخت، بیان کرد: طرح‌های نظارتی و عملیاتی در سطح شهرستان قم با جدیت ادامه دارد و پلیس اجازه نخواهد داد سودجویان امنیت و آرامش مردم را خدشه‌دار کنند.