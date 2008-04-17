همایش سراسری مدیران نظام بهره برداری در کرج برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، این همایش با هدف ابلاغ سیاستهای جدید و اهداف معاونت صنایع و امور زیربنایی به مدیران نظامهای بهره برداری کشور، ایجاد تعامل و طرح مشکلات و خواسته های مدیران نظامهای بهره برداری همچنین آشنایی و بررسی طرحهای نظام بهره برداری برای اجرایی کردن آنها توسط مدیران استانها برگزار می شود.

طرحهای یادشده شامل پنج طرح در زمینه تدوین دستورالعمل تاسیس شرکتهای خصوصی کشت و صنعت، ساماندهی واحدهای خرد و دهقانی، اصلاح و بازنگری قانون و اساسنامه شرکتهای سهامی زراعی و مجتمعهای تولیدی و نقش نظامهای بهره برداری و تشکلهای موجود در پنج کمیسیون تخصصی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

این همایش همچنین در ارائه و تبادل اطلاعات، تحولات و دستاوردهای مرتبط با نظامهای بهره برداری موثر خواهد بود.

همایش یاد شده در روزهای دهم و یازدهم اردیبهشت ماه سال جاری در کرج برگزار می شود.