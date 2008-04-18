سیستم هشدار سونامی مدیترانه ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، گفته می شود این سیستم هشدار تا سال 2011 آماده بهره برداری خواهد شد و با راه اندازی آن جان هزاران تن از خطرات توفانهای دریایی مصون خواهد ماند.

این پروژه با هزینه هنگفت 32/63 میلیون دلار و از سه سال پیش و کمی پس از وقوع سونامی مرگبار هند آغاز شد که با 230 هزار کشته یکی از تلخترین حوادث طبیعی تاریخ معاصر لقب گرفته است.

وقوع این حادثه موجب شد تا چندین کشور آسیایی به فکر طراحی و ساخت سیستمهای هشدار وقوع سونامی بیفتند و اکنون منطقه مدیترانه نیز به این سیستم مجهز می شود.

بر اساس گزارش زی نیوز، دانشمندان معتقدند گرچه وقوع سونامی در منطقه مدیترانه حادثه ای نادر محسوب می شود اما وجود آن با توجه به خطرات و خسارات جانی و مالی احتمالی که می تواند در پی داشته باشد ضروری است.

محققان سواحل کشورهایی همچون ترکیه، یونان و سیسیل و حتی سواحل الجزایر را از نقاط بالقوه و مستعد وقوع سونامی عنوان کرده اند.