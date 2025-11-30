  1. استانها
  2. سمنان
۹ آذر ۱۴۰۴، ۸:۰۳

تأمین ۴۹۰ میلیارد ریال اعتبار برای طرح‌های آبخیزداری استان سمنان

تأمین ۴۹۰ میلیارد ریال اعتبار برای طرح‌های آبخیزداری استان سمنان

سمنان-مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری سمنان از تصویب ۴۹۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری، استان خبر داد و این مهم را گامی بلند برای مدیریت پایدار منابع آب دانست.

علیرضا رهایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۴۹۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات تملک دارایی، محرومیت زدایی و استانی برای اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری مصوب شد، گفت: امسال نزدیک به ۳۰ میلیارد ریال از محل تملک دارایی و ۶۰ میلیارد از محل اعتبارات محرومیت‌زدایی و ۴۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی برای اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری در استان مصوب شده است.

وی اظهار داشت: با تاکید بر سیاست‌های جدید سازمان منابع طبیعی کشور افزود: تمرکز اصلی در سال ۱۴۰۴ بر توسعه عملیات بیولوژیک و بیومکانیک آبخیزداری در چارچوب مطالعات مصوب هر حوزه آبخیز است. این رویکرد با هدف افزایش اثربخشی پروژه‌ها و پایداری اقدامات در حال اجرا است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان توانمندسازی جوامع محلی را از اولویت‌های مهم این طرح‌ها عنوان کرد و گفت: تلاش ما بر آن است تا در تمامی حوزه‌های آبخیز مصوب، ظرفیت‌ها و نیازهای جوامع محلی به‌طور جدی مورد بررسی قرار گرفته و برای ارتقای نقش آن‌ها در اجرای طرح‌های حفاظتی، برنامه‌ریزی عملیاتی صورت گیرد.

کد خبر 6672509

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها