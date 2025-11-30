علیرضا رهایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۴۹۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات تملک دارایی، محرومیت زدایی و استانی برای اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری مصوب شد، گفت: امسال نزدیک به ۳۰ میلیارد ریال از محل تملک دارایی و ۶۰ میلیارد از محل اعتبارات محرومیت‌زدایی و ۴۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی برای اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری در استان مصوب شده است.

وی اظهار داشت: با تاکید بر سیاست‌های جدید سازمان منابع طبیعی کشور افزود: تمرکز اصلی در سال ۱۴۰۴ بر توسعه عملیات بیولوژیک و بیومکانیک آبخیزداری در چارچوب مطالعات مصوب هر حوزه آبخیز است. این رویکرد با هدف افزایش اثربخشی پروژه‌ها و پایداری اقدامات در حال اجرا است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان توانمندسازی جوامع محلی را از اولویت‌های مهم این طرح‌ها عنوان کرد و گفت: تلاش ما بر آن است تا در تمامی حوزه‌های آبخیز مصوب، ظرفیت‌ها و نیازهای جوامع محلی به‌طور جدی مورد بررسی قرار گرفته و برای ارتقای نقش آن‌ها در اجرای طرح‌های حفاظتی، برنامه‌ریزی عملیاتی صورت گیرد.