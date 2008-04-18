حقوق کتابداران بر اساس نظام هماهنگ پرداخت خواهد شد

سید یحیی امیر ارجمندی مدیرکل امور اداری و منابع انسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آزمون استخدامی کتابداری که امروز و به صورت هماهنگ در 30 مرکز استان برگزار شده است، گفت: حدود 4500 نفر از سراسر کشور برای این آزمون ثبت نام کردند. استان تهران در این آزمون با حدود 517 نفر بیشترین تعداد شرکت کننده را دارد.

وی افزود: نتایج اولیه آزمون تا اواخر اردیبهشت ماه مشخص می شود و در واقع سه برابر سقف پذیرش یعنی 1200 نفر پذیرفته می شوند که از این تعداد نیز اسامی 400 نفر بعد از طی مراحل مصاحبه و گزینش که توسط سازمان سنجش برگزار می شود، به عنوان پذیرفته شدگان نهایی اعلام می شود.

ارجمندی اضافه کرد: انجام مراحل گزینش و مصاحبه دیگر ارتباطی به نهاد نخواهد داشت و محور این کار سازمان سنجش خواهد بود. اما تا جایی که به ما مربوط می شود اسامی پذیرفته شدگان از هر استانی که نتایج آن زودتر مشخص شود برای طی مراحل بعدی معرفی می شوند.

مدیرکل امور اداری و منابع انسانی نهاد کتابخانه های عمومی همچنین در خصوص شیوه جذب کتابداران پذیرفته شده گفت: ما با توجه به خروجی کتابخانه های عمومی و نیز کتابخانه هایی که به مرور تاسیس می شوند، افراد پذیرفته شده را به کار می گیریم که ممکن است این کار بعد از اعلام نتایج توسط سازمان سنجش انجام شود و ممکن هم هست که به مرور تا پایان سال جذب شوند.

وی درباره شیوه پرداخت حقوق و مزایا به کتابداران جذب شده، تصریح کرد: نهاد کتابخانه های عمومی هماهنگ با دیگر نهادهای دولتی، پرداختها را بر اساس نظام هماهنگ پرداخت انجام می دهد و می توان گفت متوسط دریافتی آنها 300 هزار تومان خواهد بود. در خصوص اضافه کاری نیز باید گفت واقعیت این است کتابخانه های عمومی به شکلی که در ادارات دیگر هست، ساعات اضافه کاری معینی ندارند و اساساً اضافه کاری دیگر معنایی نخواهد داشت.

ارجمندی همچنین با بیان اینکه حتی در صورت جذب این تعداد کتابدار، کتابخانه های عمومی کشور با کمبود نیرو مواجه هستند، از برگزاری آزمونی مشابه آزمون فعلی در اوایل سال 88 خبر داد.

آزمون جذب کتابداران از میان فارغ التحصیلان این رشته و برای استخدام در نزدیک به دو هزار کتابخانه عمومی کشور قرار بود اسفند ماه سال گذشته برگزار شود که به دلیل نبود منابع مالی به تعویق افتاده بود.