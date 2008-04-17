حضور قدرتمندانه ارتش در مرزهای کشور باعث ایجاد امنیت و ثبات شده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، رئوفی نژاد ظهر امروز در مراسم رژه نیروهای مسلح ارتش در بلوار 22 بهمن کرمان گفت: ارتش ایران با قدرت و در راستای فرمایشات امام راحل(ره) در ابتدای پیروزی انقلاب جلوی بسیاری از توطئه های دشمنان نظام را گرفت.

وی تصریح کرد: اوج حضور مقتدارانه ارتش در دوران دفاع مقدس بود که ایثار و فداکاری های این نیرو درکنار سپاه و بسیج باعث پیروزی ایران بر دشمنان در طول هشت سال دفاع مقدس شد.

استاندار کرمان گفت: امروز ارتش ایران با اتکا به نوآوری و تلاش فرزندان ایران به آخرین دستاوردهای نظامی روز دنیا دست یافته است و خود را به عنوان یکی از مهمترین نیروهای نظامی دنیا مطرح کرده است.

وی یادآور شد: ارتش ایران با حفظ فرهنگ شهادت و ایثار گوش به فرمان ولایت فقیه در آمادگی کامل برای حراست از مرزهای کشور به سر می برد.