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۲۹ فروردین ۱۳۸۷، ۱۴:۰۵

استاندار کرمان:

حضور قدرتمندانه ارتش در مرزهای کشور باعث ایجاد امنیت و ثبات شده است

حضور قدرتمندانه ارتش در مرزهای کشور باعث ایجاد امنیت و ثبات شده است

کرمان - خبرگزاری مهر: محمد رئوفی نژاد گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور قدرتمندانه در عرصه نظامی کشور باعث ایجاد امنیت و ثبات در مرزهای ایران اسلامی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، رئوفی نژاد ظهر امروز در مراسم رژه نیروهای مسلح ارتش در بلوار 22 بهمن کرمان گفت: ارتش ایران با قدرت و در راستای فرمایشات امام راحل(ره) در ابتدای پیروزی انقلاب جلوی بسیاری از توطئه های دشمنان نظام را گرفت.

وی تصریح کرد: اوج حضور مقتدارانه ارتش در دوران دفاع مقدس بود که ایثار و فداکاری های این نیرو درکنار سپاه و بسیج باعث پیروزی ایران بر دشمنان در طول هشت سال دفاع مقدس شد.

استاندار کرمان گفت: امروز ارتش ایران با اتکا به نوآوری و تلاش فرزندان ایران به آخرین دستاوردهای نظامی روز دنیا دست یافته است و خود را به عنوان یکی از مهمترین نیروهای نظامی دنیا مطرح کرده است.

وی یادآور شد: ارتش ایران با حفظ فرهنگ شهادت و ایثار گوش به فرمان ولایت فقیه در آمادگی کامل برای حراست از مرزهای کشور به سر می برد.

 

کد مطلب 667256

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