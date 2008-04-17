سهرابی ششم شد/ سه مدال حاصل تلاش کاروان 26 نفره ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در مسابقات امروز رکابزنان 25 کشور یک مسیر بسته به مسافت 180 کیلومتر را در زیر باران شدید طی کردند که در نهایت دوچرخه سوارانی از ژاپن، ازبکستان و ژاپن مدالهای طلا، نقره و برنز را کسب کردند.

در مسابقات امروز مهدی سهرابی نماینده کشورمان با زمان 3 ساعت و 50 دقیقه و 31 ثانیه به مقامی بهتر از ششمی دست نیافت. در این رقابت قادر میزبانی دوازدهم شد و حسین عسگری و حسین ملکی دیگر دوچرخه سواران کشورمان به ترتیب عناوین چهاردهم و بیستم را به خود اختصاص دادند.

تیم ملی ایران در رقابتهای دوچرخه سواری قهرمانی آسیا یک نشان طلا توسط حسین ناطقی، یک نقره و یک برنز تیمی در ماده تعقیبی بزرگسالان وجوانان بدست آورد. این سه مدال در حالی برای کاروان 26 نفره کشورمان حاصل شد که در دوره گذشته رقابتها در سال 2007 تیم ایران با کسب 15 مدال کارنامه ای درخشان از خود برجای گذاشته بود.

امیر واعظ آشتیانی، رئیس فدراسیون دوچرخه سواری به همراه اصغر خالقی دبیر فدراسیون دوچرخه سواری ساعتی دیگر اوزاکا را ترک و بامداد فردا (جمعه) به تهران وارد می شوند. اعضا تیم ملی مردان ایران در بخش جاده و پیست نیز فردا راهی تهران خواهند شد.

بیست و هفتمین دوره مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی بزرگسالان و چهاردهمین دوره مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی جوانان از روز پنجشنبه هفته گذشته در اوزاکای ژاپن آغاز شده و عصر امروز به کار خود پایان داد.