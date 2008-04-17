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۲۹ فروردین ۱۳۸۷، ۱۴:۲۴

در آستانه دیدار با سپاهان؛

"کالدرون" سرمربی تیم فوتبال الاتحاد شد

"کالدرون" سرمربی تیم فوتبال الاتحاد شد

"گابریل کالدرون" در آستانه دیدار تیم الاتحاد مقابل سپاهان در چارچوب مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا، به سمت سرمربیگری این تیم عربستانی منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت گل، "استه وان سوآرز" پس از شکست یک بر صفر مقابل الهلال از سمت خود برکنار شد و مربی پیشین تیم ملی فوتبال عربستان سعودی، از این پس هدایت تیم الاتحاد را بر عهده خواهد داشت.

"کالدرون" که اخیرا از سمت مربیگری تیم فوتبال عمان اخراج شده است، کار خود با تیم الاتحاد را در دیدار مقابل سپاهان اصفهان(چهارم اردیبهشت) آغاز خواهد کرد.

تیم ملی عربستان با مربیگری این مربی آرژانتینی به مسابقات جام جهانی 2006 آلمان راه پیدا کرد اما پیش از آغاز رقابتها از سمت خود اخراج شد و "مارکوس پاکه تا" جای او را گرفت.

کد مطلب 667264

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