"کالدرون" سرمربی تیم فوتبال الاتحاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت گل، "استه وان سوآرز" پس از شکست یک بر صفر مقابل الهلال از سمت خود برکنار شد و مربی پیشین تیم ملی فوتبال عربستان سعودی، از این پس هدایت تیم الاتحاد را بر عهده خواهد داشت.

"کالدرون" که اخیرا از سمت مربیگری تیم فوتبال عمان اخراج شده است، کار خود با تیم الاتحاد را در دیدار مقابل سپاهان اصفهان(چهارم اردیبهشت) آغاز خواهد کرد.

تیم ملی عربستان با مربیگری این مربی آرژانتینی به مسابقات جام جهانی 2006 آلمان راه پیدا کرد اما پیش از آغاز رقابتها از سمت خود اخراج شد و "مارکوس پاکه تا" جای او را گرفت.