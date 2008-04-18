ثبت رکوردی تازه در اقامتهای فضایی

به گزارش خبرگزاری مهر ، پگی ویتسون فضانورد آمریکایی و نخستین فرمانده زن ایستگاه فضایی بین المللی با عبور از مرز 374 روز حضور در فضا رکورد تازه ای برای فضانوردان آمریکایی درخصوص حضور در فضا به ثبت رساند.

با احتساب روزهای آتی تا زمان بازگشت به زمین که طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته روز شنبه خواهد بود. وی درمجموع 377 روز را در در قالب دو ماموریت فضایی در فضا سپری کرده است.

وی قرار است نوزدهم آوریل (شنبه) به همراه نخستین فضانورد تاریخ کره جنوبی راهی زمین شود. این فضانورد درخصوص رکوردشکنی خود گفت : از اینکه توانسته ام چنین رکوردی ثبت کنم خوشحال هستم.

این فضانورد درحالی موفق به ثبت این رکورد شده است که پیش از وی، مایک فول آمریکایی با 373 روز و 18 ساعت و 18 دقیقه حضور در فضا در قالب شش مأموریت فضایی در میان فضانوردان آمریکایی رکورددار بوده است.

بر اساس گزارش اسپیس، در میان تمام فضانوردان جهان سرگئی کرکالف از روسیه با 803 روز اقامت در فضا در قالب شش ماموریت فضایی رکورددار است.