توطئه رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه/احتمال آغاز عملیات زمینی در تابستان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "جروزالم پست" به نقل از منابع ناشناس گزارش داد: این حمله که چیزی شبیه به عملیات سال 2002 در کرانه باختری خواهد بود، تا اواسط ژوئن ( یک ماه پس از سفر جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا به سرزمینهای اشغالی) اتفاق نخواهد افتاد.

به گفته این منابع، رژیم صهیونیستی پس از این عملیات، غزه را به مصر یا یک طرف سوم تحویل خواهد داد.

مقامهای اسرائیلی این گزارش را نه تایید و نه رد کردند، اما دفتر نخست وزیری این رژیم ادعا کرد:" ما این مسئله را روشن کرده ایم که حماس را مسئول و جوابگوی اوضاع نوار غزه بدانیم."

ادعای این روزنامه رژیم صهیونیستی در حالی است که جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس)امروز در بیانیه ای از همه مبارزان فلسطینی به ویژه شاخه نظامی خود خواست برای گرفتن انتقام خون شهیدان اخیر در غزه از رژیم صهیونیستی، با هر وسلیه ممکن و در هر مکانی به این رژیم ضربه وارد کنند.

حماس این بیانیه را درحالی صادر کرد که روزگذشته در پی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوارغزه دست کم 20 فلسطینی شهید شدند. ازآغاز ماه مارس تاکنون حمله مذکور یکی از ددمنشانه ترین حملات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان بود.