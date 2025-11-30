بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، از امروز یکشنبه تا پایان هفته برای همه نقاط استان پوشش ابر و گاهی افزایش سرعت باد پدیده‌های غالب آسمان هستند.

وی گفت: از روز دوشنبه لغایت چهارشنبه به دلیل گذر امواج کم‌دامنه، رطوبت حاکم و نیز تراکم ابرها در نقاطی به‌ویژه جنوب شرق استان وقوع بارش‌هایی به‌صورت خفیف و پراکنده گاهی همراه با رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: بارش‌های مذکور غالباً منقطع و در برخی ساعات رخ خواهند داد و در ساعاتی از روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در ارتفاعات و نواحی کوهستانی جنوب شرق رگبار برف دور از انتظار نخواهد بود.

مرادپور، بیان داشت: این شرایط گاهی با وزش باد قابل‌ملاحظه تا نسبتاً شدید نیز همراه است.

وی عنوان کرد: از نظر نوسانات دمایی، ۲۴ ساعت آینده دماهای شبانه روند افزایشی را نشان می‌دهند.