بیمه ایران 1600 میلیارد تومان درآمد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حمیدی ظهر پنجشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیرکل بیمه ایران شعبه مازندران اظهار داشت: بیمه ایران در بخش درآمدی با درآمد فوق نسبت به سال گذشته 22 درصد رشد داشته است.

وی خاطر نشان کرد: اکنون 52 درصد سهم بازار کشور متعلق به صنعت بیمه و بیمه ایران است.

عضو هیئت مدیره بیمه ایران با اشاره به اینکه پیش بینی می شود درآمدهای سال جاری بیمه ایران در پایان سال به رقمی بیش از هزار و 700 میلیارد تومان افزایش یابد، تصریح کرد: بیمه ایران پارسال معادل درآمد دریافتی از محل حق بیمه، حق خسارت پرداخت کرده است.

حمیدی با بیان اینکه بیمه ایران در کشور دارای پنج هزار نماینده و 210 شعبه است یادآور شد: طرح پرداخت خسارت سیار بیمه ایران تا پایان سال در همه نمایندگیهای بیمه ایران در کشور اجرایی خواهد شد.

به گفته وی بر اساس این طرح، دفاتر و نمایندگی های سیار بیمه ای استان ها با هماهنگی پلیس به محل حادثه بیمه گذار مراجعه و ضمن برآورد خسارت و نظر نهایی کارشناس و تایید مهلت بیمه گذاری، بلافاصله میزان خسارت در قالب صدور چک به فرد تحویل داده می شود.

معاون طرح و برنامه بیمه ایران در ادامه از تلاش صنعت بیمه کشور و بیمه ایران برای تجاری کردن بیمه محصولات کشاورزی و واگذاری آن به شرکت های بیمه گر داخلی خبر داد و گفت: با تصویب این طرح، خسارت های محصولات کشاورزی از طریق بیمه های تجاری قابل پرداخت خواهد بود.

در پایان این مراسم، محمد تقی پروانه، مدیر کل سابق بیمه ایران به افتخار بازنشستگی نائل آمده و "محمد باقر طبیعی نژاد" مدیر کل جدید بیمه ایران در مازندران شد.

طبیعی نژاد، پیش از این مدیر کل بیمه ایران استان گلستان بوده است.