تیم کامپوند زنان و دو نماینده ریکرو به جدول حذفی راه یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جهانی تیراندازی با کمان با حضور 375 تیرانداز از 29 کشور از روز گذشته در شهر "پورچ" کرواسی آغاز شده است که در اولین روز این پیکارها تیم سه نفره کامپوند مردان ایران مجوز حضور در دیدارهای انفرادی و تیمی حذفی را بدست آورد.

در ادامه مسابقات روز گذشته تیم کامپوند زنان با ترکیب سکینه قاسم پور، انسیه حاجی انزهایی و اکرم شعبانی موفق به قرار گرفتن در جمع 64 تیرانداز برتر شده و جواز شرکت در بخش حذفی تیمی و انفرادی را کسب کردند.

در اسلحه ریکرو نیز تنها میلاد وزیری در بخش مردان و نجمه آبتین در بخش بانوان موفق به راهیابی به جدول حذفی انفرادی شدند. حجت الله واعظی، حمزه صفایی، سروناز احترامیان و هومن حیدری نفرات ناکام تیم ملی ایران در دور مقدماتی مسابقات جهانی کرواسی بودند.

دیدارهای جدول حذفی در بخش انفرادی از ساعتی پیش با حضور 64 کماندار برتر در بخش اسلحه کامپوند و ریکرو بانوان و مردان در زمین اختصاصی تیراندازی با کمان شهر "پورچ" آغاز شده است.

در مسابقات امروز و در اسلحه کامپوند مردان رضا زمانی نژاد با ورزشکاری از مجارستان، مجید احمدی با تیراندازی از هند و پرویز صادقی با نماینده برزیل مسابقه خواهند داد. در کامپوند بانوان هم انسیه حاجی انزهایی با کمانداری از هلند، سکینه قاسم پور با نماینده کرواسی و اکرم شعبانی با تیرانداز آلمانی روبرو می شوند. در قسمت ریکرو نیز میلاد وزیری و نجمه آبتین برای رسیدن به جمع 32 تیرانداز برتر با ورزشکارانی از نروژ و لهستان مسابقه خواهند داد.

مرحله حذفی مسابقات تیراندازی با کمان کرواسی در بخش انفرادی امروز پنجشنبه 29 فروردین ماه و مرحله حذفی تیمی روزهای جمعه وشنبه 30 و 31 فروردین ماه برگزار می شود. رقابتهای جهانی تیراندازی با کمان از 28 فروردین در شهر پورچ کرواسی آغاز و تا 31 فروردین ماه پیگیری خواهد شد.