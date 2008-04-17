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۲۹ فروردین ۱۳۸۷، ۱۵:۵۴

130 متکدی خارجی در بوشهر جمع آوری شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس امنیت عمومی استان بوشهر گفت: پلیس امنیت بوشهر طی طرح ظربتی جمع آوری متکدیان خارجی در‪ ۲۴‬ساعت گذشته در شهرهای بوشهر و برازجان ‪۱۳۰‬نفر از متکدیان اتباع غیر مجاز پاکستانی را جمع آوری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سرهنگ قلندر لشکری ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: در پی تماسهای تلفنی فراوان مردم در خصوص جمع آوری متکدیان خارجی پلیس تصمیم به اجرای طرح ضربتی گرفت.

وی خاطرنشان کرد: گدایان یادشده با برپا کردن چادر در اطراف شهر برازجان مرکز شهرستان دشتستان، روزها برای گدایی به شهرهای برازجان و بوشهر مراجعت می‌کردند.

لشکری اظهار داشت: همچنین با هماهنگی مسئولان شهرستان دشتستان، پلیس اقدام به جمع‌آوری چادرها و طرد گدایان از این شهرستانها کرد.

رئیس پلیس امنیت عمومی استان بوشهر با بیان اینکه پلیس طرح جمع‌ آوری متکدیان خارجی را در سایر شهرستان‌های این استان نیز اجرا خواهد کرد، گفت: حضور گداهای خارجی در شهرهای استان بوشهر باعث نارضایتی شهروندان شده ‌است که سعی در رفع این مشکل خواهیم داشت.

کد مطلب 667304

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