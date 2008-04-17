همایش"اصلاح شیوه های زندگی راهی به سوی تندرستی" در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، زهرا سوئدی مدیرگروه بهداشت مدارس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ظهر امروز در حاشیه این همایش افزود: در این همایش یک روزه که با هدف ارائه راهکارهای عملی و کاربردی و ارتقا آگاهی بهداشتی برگزار شد هفت مقاله با سه محور تفکر سالم، تغذیه مناسب و تحرک کافی به صورت سخنرانی ارائه خواهد شد.

وی تاثیر الگوهای رفتاری غلط بر ارزش گروههای مختلف، تاثیر الگوهای رفتاری والدین بر عادات غذایی، تفکر سالم مبنایی برای کسب مهارتهای زندگی، توفان فکری راهکارهای برای حل مسئله و آموزش، راههای مقابله با استرسهای روزانه، نقش فعالیتهای بدنی در سلامت جوانان و راهکارهای اجرایی آن و الگوی رفتاری صحیح برای تحرک در دوران میانسالی را از عناوین این مقالات ارائه شده در این همایش ذکر کرد.

سوئدی با بیان اینکه بیماریهای قلبی، سرطانها و حوادث و سوانح رتبه های اول تا سوم آمار مرگ و میر در کشور را دارند اظهار داشت: بیماریهای قلبی مهمترین عامل مرگ و میر را به خود اختصاص داده و از آنجایی که برای درمان آن نه واکسنی و نه آنتی بیوتیکی وجود دارد بهترین روش استفاده از الگوهای رفتاری در جهت کنترل بیماری است.

مدیر گروه بهداشت مدارس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ادامه داد: الگوهای غذایی در خانواده ها باید از سمت غذاهای بسته بندی و آماده و ارزش غذایی پایین و چاق کننده به سمت سفره های سنتی با ارزش غذایی بالا و تراکم مغذی بالاتر جهت دریافت انرژی که بیشترین تاثیر را در چاقی افراد از طریق کربو هیدرات دارد، هدایت شود.

وی پرداختن به ورزش و فعالیتهای بدنی در جوانان و افراد میانسال به جهت پیشگیری از بروز حوادث را مفید دانست و تصریح کرد:‌ پرداختن به تفکر سالم می تواند اثرهایی در پرداختن و روبرو شدن با مشکلات در جهت دستیابی به راه حلهای منطقی بوجود آورد.

سوئدی یاد آور شد: همچنین در حاشیه این همایش یک روزه نمایشگاهی از آثار دانشجویان رشته بهداشت مدارس به نمایش در آمده است.

رئیس دانشکده پیراپزشکی مشهد گفت: در این نمایشگاه 22 پوستر، 12 فیلیپ، چارت، 70 پمفلت و 17 اثرعلمی در زمینه های بهداشت در معرفی دید عموم قرار گرفت.

وی بهداشت دهان و دندان، رشد جسمی کودکان، آموزش نماز، آداب معاشرت ایدز، تالاسمی، اعتیاد در جوانان، آسم و درمان آن، تغذیه در دوران نوجوانی را از بعضی از موضوعات این نمایشگاه عنوان کرد.

در این همایش 100 نفر از اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و انجمن اولیا مدارس سما شرکت داشتند.