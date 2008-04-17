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۲۹ فروردین ۱۳۸۷، ۱۶:۱۰

تداوم تجاوزگری صهیونیستها / شهید و زخمی شدن سه فلسطینی در غزه

تداوم تجاوزگری صهیونیستها / شهید و زخمی شدن سه فلسطینی در غزه

نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی امروز در ادامه حملات و تجاوزگری خود علیه ملت فلسطین، سه شهروند فلسطینی را در جنوب نوار غزه شهید و زخمی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نظامیان رژیم اسرائیل امروز با مبارزان فلسطینی در اطراف گذرگاه کرم ابوسالم در شهر رفح در جنوب نوار غزه درگیر شدند.

دکتر معاویه حسنین رئیس بخش امداد رسانی و اورژانس وزارت بهداشت فلسطین گفت: در درگیری با نیروهای اشغالگر اسرائیل در منطقه رفح، یک مبارز فلسطینی شهید و دو نفر دیگر زخمی شدند.

شاهدان عینی پیشتر گفتند که 12 خودروی نظامی ارتش اسرائیل با تیراندازی شدید به اطراف فرودگاه بین المللی غزه یورش بردند و با مبارزان فلسطینی درگیر شدند.

ارتش رژیم صهیونیستی در دور تازه حملات هوایی و زمینی خود به نوار غزه طی دیروز و امروز دستکم 21 نفر از جمله چند کودک و یک خبرنگار را شهید و دهها نفر دیگر را زخمی کرده است.

کد مطلب 667350

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