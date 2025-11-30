قاسمی: جهاد تبیین، ضرورت امروز انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، به میزبانی مرکز آموزش توپخانه نیروی زمینی ارتش، دوره توانمندسازی فرماندهان و رؤسای عقیدتی سیاسی‌های ارتش مستقر در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

در این دوره، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین قاسمی، معاون نظارت، بازرسی و ارزیابی مکتبی اداره عقیدتی سیاسی نیروی زمینی ارتش، با اشاره به اهمیت جهاد تبیین در عصر حاضر اظهار داشت: دشمنان انقلاب اسلامی در جنگ ترکیبی با بهره‌گیری از رسانه‌ها و فضای مجازی به دنبال تغییر افکار، عقاید، رفتار و ارزش‌های مردم هستند.

وی با تأکید بر نقش نیروی انسانی در پیشرفت سازمان‌ها افزود: بهره‌گیری از کارکنان خلاق، متخصص و باانگیزه از مهم‌ترین عوامل رشد و تعالی هر مجموعه است.

قاسمی همچنین خاطرنشان کرد: آموزش صحیح و به‌روز، محور اصلی توانمندسازی و ارتقای توان رزمی نیروهای ارتش محسوب می‌شود و این فرآیند در افزایش اقتدار کشور نقشی تعیین‌کننده دارد.

معاون نظارت عقیدتی سیاسی نیروی زمینی ارتش در پایان گفت: امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به‌مثابه دژی استوار و بازویی توانمند برای کشور، در اوج اقتدار حافظ امنیت و آرامش میهن اسلامی هستند.

