موضوع هسته ای ایران فقط از راه گفتگوی مستقیم قابل حل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "محمد البرادعی" روز پنجشنبه در یک نشست خبری با "فرانک والتر اشتاین مایر" وزیر خارجه آلمان در برلین با وجود تداوم پیشرفت روز افزون برنامه هسته ای صلح آمیز ایران اظهار داشت: ایران با سرعت زیاد پیش نمی رود.

وی که بامداد امروز به همراه وزیر خارجه آلمان در مراسم آغاز بکار کنفرانسی با عنوان "بررسی چالش های انتقال سوخت هسته ای" شرکت کرد، افزود: آنچه که امروز شاهد آن هستیم، گسترش سانتریفیوژهای p1 است.

البرادعی خاطرنشان کرد که ایران در اواخر اوت سال 2007 میلادی شمار سه هزار سانتریفیوژ نصب کرد و اکنون این تعداد را به سه هزار و 300 تا 400 عدد رسانده است.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی ضمن درخواست از ایران برای کاهش سرعت روند غنی سازی اورانیوم تصریح کرد: با توجه به آنچه که در ایران می گذرد در کل اوضاع را خوب ارزیابی می کنیم.

وی تاکید کرد: فقط گفتگوی مستقیم با تهران می تواند به حل موضوع هسته ای این کشور کمک کند.

نشست روز گذشته گروه 1+5 در شانگهای چین درباره برنامه هسته ای ایران بدون نتیجه پایان یافت و اکثر رسانه های جهان آنرا نشستی شکست خورده توصیف کردند.