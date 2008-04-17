مشکلات اصناف و بازرگانان قم بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر میر کاظمی عصر امروز در جلساتی که به مناسبت حضور هیئت دولت در قم با اصناف استان، شرکت علم و خدمات بازرگانی برگزار شد به بررسی مسائل و مشکلات آنها پرداخته و خواستار رفع مشکلات آنها شد.



دکتر میر کاظمی در ادامه برنامه‌های خود در سفر به قم ضمن بازدید از اداره کل بازرگانی قم در جلسه‌ای با معاون و مدیران اداره کل بازرگانی قم پس از استماع گزارش عملکرد این اداره کل خواستار نقش آفرینی بیشتر بازرگانان قم و رفع مشکلات آنها شد.



مفتح معاونت بازرگانی داخلی، دکتر غضنفری رئیس سازمان توسعه تجارت، دکتر فرجی رئیس مرکز ملی فرش ایران و جلیلیان مدیرعامل سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان در جلسات جداگانه مشکلات بخشهای مربوط در استان قم را مورد بررسی و توجه قرار دارند.