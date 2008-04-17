مشکلات اصناف و بازرگانان قم بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر میر کاظمی عصر امروز در جلساتی که به مناسبت حضور هیئت دولت در قم با اصناف استان، شرکت علم و خدمات بازرگانی برگزار شد به بررسی مسائل و مشکلات آنها پرداخته و خواستار رفع مشکلات آنها شد.
دکتر میر کاظمی در ادامه برنامههای خود در سفر به قم ضمن بازدید از اداره کل بازرگانی قم در جلسهای با معاون و مدیران اداره کل بازرگانی قم پس از استماع گزارش عملکرد این اداره کل خواستار نقش آفرینی بیشتر بازرگانان قم و رفع مشکلات آنها شد.
مفتح معاونت بازرگانی داخلی، دکتر غضنفری رئیس سازمان توسعه تجارت، دکتر فرجی رئیس مرکز ملی فرش ایران و جلیلیان مدیرعامل سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان در جلسات جداگانه مشکلات بخشهای مربوط در استان قم را مورد بررسی و توجه قرار دارند.
قم – خبرگزاری مهر : وزیر بازرگانی در نشستی مشکلات اصناف وبازرگانان قم را مورد توجه قرار داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر میر کاظمی عصر امروز در جلساتی که به مناسبت حضور هیئت دولت در قم با اصناف استان، شرکت علم و خدمات بازرگانی برگزار شد به بررسی مسائل و مشکلات آنها پرداخته و خواستار رفع مشکلات آنها شد.
نظر شما