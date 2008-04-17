به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام علی بنایی بعد از ظهر امروز در مراسم بهره برداری از دوپروژه بزرگ شرکت آب و فاضلاب همزمان با دومین سفر ریاست جمهور و هیئت دولت به قم که با حضور وزیر نیرو و جمعی از مدیران استان برگزار شد، ابراز امیدواری کرد : با سفر ریاست جمهوری به قم موجبات تحول و نوآوری هر چه بیشتر در قم فراهم شود.



وی با اشاره به ظرفیت بالای استان قم در بخشهای مختلف تاکید کرد : با مدیریتی صحیح، در آینده نزدیک شاهد تحولات بسیار خوبی در قم خواهیم بود.



نماینده مردم قم در مجلس با تاکید بر این که تحولات باید همراه با نوآوری باشد گفت : خلاقیت، نشاط، حرکت و شتاب لازمه نوآوری است که امیدواریم با تحولی که در سال جاری در قم صورت می‌‌گیرد ما در این استان شاهد شکوفایی هرچه بیشتر نسبت به قبل باشیم.



وی همچنین با اشاره به اهمیت آب و تصفیه فاضلاب در قم به علت وضعیت خاص این استان، انتقال آب از سرشاخه‌‌های دز به قم را از مهمترین پروژه‌‌ها در خصوص رفع مشکل آب قم برشمرد و خاطرنشان کرد : تلاشهای بسیار گسترده‌ای برای تامین آب قم در سالهای آینده مطرح است که امیدواریم با توجه ویژه دولت نهم و تخصیص اعتبار مناسب تا پایان سال 88 آب سرشاخه‌‌های دز به قم برسد.



بنایی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار اختصاص بخشی از پساب فاضلاب تهران به قم جهت آبادانی دشت مسیله شد و اظهار داشت : این امر موجبات جهش و تحول اقتصادی و کشاورزی قم را به همراه خواهد داشت.

