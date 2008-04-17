  1. استانها
  2. قم
۲۹ فروردین ۱۳۸۷، ۱۸:۳۸

علی بنایی:

تلاشهای گسترده‌ای برای تامین آب قم در سالهای آینده مطرح است

تلاشهای گسترده‌ای برای تامین آب قم در سالهای آینده مطرح است

قم – خبرگزاری مهر : نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی‌‌ با اشاره به اهمیت آب و تصفیه فاضلاب در قم گفت: تلاشهای بسیار گسترده‌ای برای تامین آب قم در سالهای آینده مطرح است.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام علی بنایی بعد از ظهر امروز در مراسم بهره برداری از دوپروژه بزرگ شرکت آب و فاضلاب همزمان با دومین سفر ریاست جمهور و هیئت دولت به قم که با حضور وزیر نیرو و جمعی از مدیران استان برگزار شد، ابراز امیدواری کرد : با سفر ریاست جمهوری به قم موجبات تحول و نوآوری هر چه بیشتر در قم فراهم شود.

وی با اشاره به ظرفیت بالای استان قم در بخشهای مختلف تاکید کرد : با مدیریتی صحیح، در آینده نزدیک شاهد تحولات بسیار خوبی در قم خواهیم بود.

نماینده مردم قم در مجلس با تاکید بر این که تحولات باید همراه با نوآوری باشد گفت : خلاقیت، نشاط، حرکت و شتاب لازمه نوآوری است که امیدواریم با تحولی که در سال جاری در قم صورت می‌‌گیرد ما در این استان شاهد شکوفایی هرچه بیشتر نسبت به قبل باشیم.

وی همچنین با اشاره به اهمیت آب و تصفیه فاضلاب در قم به علت وضعیت خاص این استان، انتقال آب از سرشاخه‌‌های دز به قم را از مهمترین پروژه‌‌ها در خصوص رفع مشکل آب قم برشمرد و خاطرنشان کرد : تلاشهای بسیار گسترده‌ای برای تامین آب قم در سالهای آینده مطرح است که امیدواریم با توجه ویژه دولت نهم و تخصیص اعتبار مناسب تا پایان سال 88 آب سرشاخه‌‌های دز به قم برسد.

بنایی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار اختصاص بخشی از پساب فاضلاب تهران به قم جهت آبادانی دشت مسیله شد و اظهار داشت : این امر موجبات جهش و تحول اقتصادی و کشاورزی قم را به همراه خواهد داشت.

کد مطلب 667390

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها