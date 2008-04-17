دانشگاه آزاد قهرمان لیگ برتر کشتی فرنگی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار نهایی مسابقات کشتی فرنگی لیگ برتر باشگاههای کشور، دقایقی پیش تیم های دانشگاه آزاد اسلامی و شهدای 28 دی سنندج به دیدار هم رفتند که تلاش آنها در پایان به برتری 4 بر3 تیم دانشگاه آزاد و قهرمانی این تیم در مسابقات فصل جاری انجامید.

پیش از این مسابقه تیم شرکت ملی حفاری در دیدار رده بندی مسابقات کشتی فرنگی لیگ برتر باشگاههای کشور با نتیجه 5 بر 2 تیم راه آهن اندیمشک را شکست داد و عنوان سوم این مسابقات را از آن خود کرد.

بدین ترتیب رده بندی نهایی مسابقات کشتی فرنگی لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:

1- دانشگاه آزاد اسلامی

2- شهدای 28 دی سنندج

3- شرکت ملی حفاری

4- راه آهن اندیمشک