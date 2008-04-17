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۲۹ فروردین ۱۳۸۷، ۱۸:۲۶

دانشگاه آزاد قهرمان لیگ برتر کشتی فرنگی شد

دانشگاه آزاد قهرمان لیگ برتر کشتی فرنگی شد

تیم دانشگاه آزاد با برتری 4 بر 3 مقابل تیم شهدای 28 دی سنندج به مقام قهرمانی مسابقات کشتی فرنگی لیگ برتر باشگاههای کشور دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار نهایی مسابقات کشتی فرنگی لیگ برتر باشگاههای کشور، دقایقی پیش تیم های دانشگاه آزاد اسلامی و شهدای 28 دی سنندج به دیدار هم رفتند که تلاش آنها در پایان به برتری 4 بر3 تیم دانشگاه آزاد و قهرمانی این تیم در مسابقات فصل جاری انجامید.

پیش از این مسابقه تیم شرکت ملی حفاری در دیدار رده بندی مسابقات کشتی فرنگی لیگ برتر باشگاههای کشور با نتیجه 5 بر 2 تیم راه آهن اندیمشک را شکست داد و عنوان سوم این مسابقات را از آن خود کرد.

بدین ترتیب رده بندی نهایی مسابقات کشتی فرنگی لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
1- دانشگاه آزاد اسلامی
2- شهدای 28 دی سنندج
3- شرکت ملی حفاری
4- راه آهن اندیمشک

کد مطلب 667396

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