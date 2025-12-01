بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی از امروز دوشنبه تا روز چهارشنبه برای همه نقاط استان افزایش پوشش ابر و وزش باد قابل‌ملاحظه تا نسبتاً شدید پدیده‌های غالب آسمان هستند.

وی گفت: به دلیل گذر امواج کم‌دامنه، رطوبت حاکم و نیز تراکم ابرها طی امروز در اغلب نقاط و روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در جنوب شرق استان وقوع بارش‌هایی به‌صورت خفیف و پراکنده گاهی همراه با رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: در ساعاتی از روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در ارتفاعات و نواحی کوهستانی جنوب شرق رگبار برف دور از انتظار نخواهد بود.

مرادپور، بیان داشت: شرایط ناپایدار در برخی نقاط با اختلال در تردد، لغزندگی سطح جاده‌ها، کاهش میدان دید و … همراه است.

وی با بیان اینکه روز پنجشنبه جو استان نسبتاً آرام است، گفت: از نظر نوسانات دمایی، ۲۴ ساعت آینده دماهای روزانه و شبانه روند کاهشی را نشان می‌دهند.