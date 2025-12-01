درمان موفق آمیز تومور بدخیم کبدی کودک ۱۱ساله در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش امین در سخنانی با اشاره به انجام موفقیت‌آمیز درمان تهاجمی تومور یک کودک ۱۱ ساله، اظهار داشت: این بیمار، پسربچه‌ای ۱۱ ساله از استان سیستان و بلوچستان بود که از درد ناشی از تومور بدخیم کبدی رنج می‌برد و برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید آیت‌الله مدنی ارجاع شد.

وی افزود: این بیمار توسط تیم تخصصی آنژیوگرافی و آنکولوژی تحت درمان تهاجمی تومور قرار گرفت و باتوجه‌به تجربه پزشکان و توان تخصصی موجود در این مرکز، با موفقیت کامل انجام شد و امیدی تازه در زندگی این کودک ایجاد شد.

رئیس بیمارستان شهید آیت‌الله مدنی خرم‌آباد، بیان کرد: در سال‌های اخیر بیماران بسیاری از سراسر کشور برای درمان به این مرکز مراجعه کرده‌اند که خوشبختانه اکثر آنها با رضایت کامل به خانه‌های خود بازگشته‌اند.

امین، تأکید کرد: تمام تلاش مجموعه بیمارستان شهید آیت‌الله مدنی این است که این مرکز به‌عنوان یکی از قطب‌های گردشگری سلامت در کشور معرفی شود.

بنابراین گزارش، تاکنون چندین مورد بیمار مرتبط با تومورهای بدخیم که توسط دکتر «عبدالکریمی» و دکتر «آرش امین» متخصص در این مرکز با موفقیت انجام شده است و این روند همچنان توسط تیم مداخله‌ای بیمارستان، خانم دکتر جعفری و دکتر آرش امین همچنان ادامه دارد.