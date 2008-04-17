گردهمایی بزرگ جبهه متحد اصولگرایان در شهرری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم نمایندگان پزشکان، دانشجویان، فرهنگیان، بانوان، اصناف، شهرک صنعتی و صنایع، کانون کشاورزان و روحانیت شهر ری مشکلات شهر ری را به استحضار اعضای جبهه متحد در مجلس فعلی و آتی از جمله نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان در دور دوم انتخابات رساندند.

در این مراسم همچنین علیرضا زاکانی نماینده مجلس هفتم و عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان نیز اظهار امیدواری کرد که نمایندگان جبهه متحد اصولگرایان به خوبی از پس وظایف خود نسبت به مردم در مجلس برآیند.

وی افزود : امیدوارم که بار دیگر مردم به نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات اعتماد کرده و با انسجامی که از طریق رای آنها در مجلس حاکم می شود آن را در خدمت مردم به کار گیریم.

زاکانی تاکید کرد : امیدوارم راه نمایندگان مجلس هشتم راهی باشد که آنها اوقات خود را وقف خدمت به مردم کنند.

غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم در خصوص معیارهای اصولگرایی و دستاوردهای انقلاب اسلامی سخنرانی کرد.

از 30 نامزد معرفی شده به جبهه متحد اصولگرایان مجلس هشتم غلامعلی حدادعادل، حسین فدایی، احمدی توکلی ، علیرضا زاکانی، علی اصغر زارعی، الیاس نادران، مهدی کوچک زاده، پرویز سروری، محمد کوثری، حمیدرضا کاتوزیان، حمید رسایی ، لاله افتخار، زهره الهیان و طیبه صفایی در این مراسم حضور داشتند.



