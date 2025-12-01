۲۵ دانستنی علمی کوتاه در مورد زلزله

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر ایران نوشت: زمانی که رومرکز زمین لرزه در داخل دریا باشد، در صورت تغییر شکل زیاد و سریع بستر دریا باعث ایجاد سونامی میشود که معمولاً در زمینلرزههای بزرگتر از بزرگی هشت ریشتر رخ میدهد. ارتعاشات زمین باعث ریزش کوه و همینطور فعالیتهای آتشفشانی میشوند.
۱. مرگبارترین زمین لرزه شناخته شده چین را در ۲۳ ژانویه ۱۵۵۶ لرزاند. تخمین زده میشود که ۸۳۰۰۰۰ نفر جان باختند.
۲. یک زلزله متوسط حدود یک دقیقه طول میکشد.
۳. زمین لرزه عظیم ۸.۸ در شیلی روز زمین را کوتاه کرد و چرخش سیاره زمین را اندکی تغییر داد.
۴. پس لرزهها به این دلیل رخ میدهند که خط گسل و پوسته جابجا شده در حال تطبیق با اثرات زلزله اصلی هستند. زمین لرزههای بزرگتر میتوانند پس لرزههایی داشته باشند که سالها طول بکشد.
۵. زمین لرزهها بیشتر توسط گسلهای زمین شناسی ایجاد میشوند، اما میتوانند در اثر رانش زمین، آزمایشهای هستهای، آزمایشهای معادن و فعالیتهای آتشفشانی نیز ایجاد شوند.
۶. زمین لرزهها در نیمکره شمالی بیشتر از نیمکره جنوبی رخ میدهند.
۷. زمین لرزههایی که در اقیانوس رخ میدهد میتواند باعث سونامی شوند.
۸. فوران آتشفشان ها میتواند ناشی از زلزله باشد.
۹. زمین لرزه اقیانوس هند در سال ۲۰۰۴ نزدیک به ۱۰ دقیقه به طول انجامید که طولانیترین زلزله در تاریخ محسوب میشود.
۱۰. زمین لرزه در ماه را ماه لرزه میگویند. ماه لرزهها معمولاً ضعیفتر از زلزله هستند.
۱۱. ژاپن یکی از زلزله خیزترین کشورهای جهان است. سالانه هزاران زلزله در ژاپن رخ میدهد، اما اکثر آنها بسیار ضعیف هستند.
۱۲. زمین لرزه مهیب ژاپن در سال ۲۰۱۱ جرم زمین را به سمت مرکز منتقل کرد و باعث شد که سیاره زمین سریعتر بچرخد و روز را ۱.۶ میکروثانیه کوتاه کند.
۱۳. هر سی ثانیه یک بار در جایی از دنیا زلزله اتفاق میافتد.
۱۴. هر سال تقریباً یک زمین لرزه با بزرگی ۸ ریشتر یا بالاتر رخ میدهد.
۱۵. سرعت سریعترین موج زمین لرزه ۳۶۰ کیلومتر در ساعت است.
۱۶. زمین لرزه فقط در پوسته زمین رخ میدهد. زمین لرزههای عمیق از پوستهای سرچشمه میگیرند که در زیر صفحه تکتونیکی دیگری در حال لغزش است.
۱۷. یک زلزله میتواند صدها برابر بیشتر از بمب هستهای که در سال ۱۹۴۵ بر روی هیروشیما در ژاپن پرتاب شد، انرژی آزاد کند.
۱۸. زمین لرزهها در واقع نوعی راه هستند که زمین از تنش خلاص میشود.
۱۹. قویترین زمین لرزه در تاریخ در شیلی در سال ۱۹۶۰ رخ داد. قدرت آن ۹.۵ ریشتر بود و موج سونامی به طول ۱۰ هزار کیلومتر را ایجاد کرد.
۲۰. در سال ۱۸۱۱، یک زلزله قدرتمند در ایالات متحده برای مدتی جریان رودخانه عظیم می سی سی پی را معکوس کرد.
۲۱. زمین لرزه معمولاً در لبه صفحات تکتونیکی اتفاق میافتد. زمین لرزهها در برخی کشورها به دلیل قرار گرفتن در لبه صفحات تکتونیکی رایجتر است. صفحات تکتونیکی لایه بیرونی زمین هستند. آنها از سنگ ساخته شدهاند و مدام در حال حرکت هستند.
۲۲. زمین لرزه زمانی رخ میدهد که صفحات گیر میکنند اما به تلاش برای حرکت ادامه میدهند. صفحات تکتونیکی دائماً در حال حرکت هستند اما گاهی اوقات گیر میکنند. هنگامی که آنها گیر میکنند، فشار ایجاد میشود و صفحات به طور ناگهانی حرکت میکنند این باعث زلزله میشود.
۲۳. قبل از وقوع زلزله، پیش لرزهها ممکن است رخ دهند. پیش لرزهها گاهی اوقات میتوانند قبل از یک زلزله بزرگ رخ دهند.
۲۴. لرزش زمین در زلزله تنها ۱۰ درصد انرژی آن را تشکیل میدهد.
۲۵. ۹۰ درصد باقیمانده انرژی زمین لرزه باعث ایجاد شکستگیهای زیرزمینی یا گرم شدن فضای داخلی زمین میشود.
نظر شما