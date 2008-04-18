مذاکرات سازش با اسرائیل با مانع روبرو شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ابومازن در سخنانی به مناسب روز اسیران و بازداشت شدگان فلسطینی گفت که آغاز آزادی اسیران مقدمه ای ضروری برای موفقیت روند سیاسی است.

وی افزود: ما براین نکته پافشاری می کنیم که آغاز آزادی اسیران فلسطینی مقدمه ای ضروری برای موفقیت روند سیاسی و مهیا کردن فضای مناسب است و همچنان بر این مسئله تاکید داریم که برقراری صلح با اسرائیل بدون آزادی همه اسیران و بازداشت شدگان فلسطینی امکانپذیر نیست و هیچ توافقنامه ای را که حاوی آزادی همه آنها نباشد، امضا نخواهیم کرد.

ابومازن همچنین بار دیگر شروط خود برای مذاکره با جنبش حماس را تکرار و بر یکپارچکی نوار غزه و کرانه باختری تاکید کرد.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین همچنین برگزاری کنفرانس خاورمیانه در شهر مسکو پایتخت روسیه در نزدیکترین زمان ممکن را خواستار شد

وی در جمع دانشجویان دانشکده روابط بین الملل شهر مسکو گفت: متاسفانه باید بگوییم که موانعی باعث عدم اجرای تعهدات آناپولیس شده است و مذاکرات با سرعت و موفقیت مورد نظر پیش نمی رود تا بتوانیم به هدف مورد نظر در زمان تعیین شده برسیم.

وی افزود: لذا خواستار آن هستیم که کنفرانس مسکو در نزدیکترین زمان ممکن برگزار شود و آرزوی موفقیت برای آن به منظور حمایت از روند صلح و پیشبرد آن داریم.

ابومازن درعین حال زمان معینی را برای برگزاری کنفرانس به رغم اشاره احتمالی به برگزار شدن آن در ماه ژوئن، اعلام نکرد و تنها گفت که همه تلاشها برای برگزاری کنفرانس مسکو در سریعترین زمان ممکن صورت خواهد گرفت.

تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم اسرائیل در نشست آناپولیس در نوامبر سال 2007 میلادی در آمریکا درباره دستیابی به توافقنامه صلحی پیش از پایان سال 2008 میلادی متعهد شدند، اما مذاکرات دوطرف به خاطر ادامه شهرک سازی رژیم اسرائیل و حملات به غزه با مانع روبرو شده است.

ابومازن ابراز امیدواری کرد که کنفرانس مسکو به ارایه پیشنهاد درباره سازوکارهای لازم و مناسب برای ایجاد پیشرفت و برداشتن موانع موجود کمک کند.



قرار است ابومازن و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز (جمعه) درباره برگزاری و سازماندهی کنفرانس مسکو بحث و تبادل نظر کنند.

رئیس تشکیلات خودگردان گفت: کنفرانس صلحی که قرار است بزودی در مسکو برگزار شود، در صدر مذاکرات ما خواهد بود و معتقدیم که کنفرانسی مهم خواهد بود و امید زیادی به آن برای پیشرفت در مسیر صلح با اسرائیل داریم.

وی افزود: پوتین را از وضعیت غزه آگاه خواهم کرد و مطمئن هستم که روسیه تلاش هایی برای دستیابی به آتش بس خواهد کرد.

ابومازن بار دیگر خواستار آتش بس فوری در نوار غزه شد و از وجود رایزنی ها زیر نظر مصر برای دستیابی به توافق در این زمینه خبر داد.