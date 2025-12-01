علیاصغر رنجبر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سه کارگاه آموزشی با موضوع مهارتآموزی، مهارتهای اساسی زندگی و سازگاری مجدد با جامعه برای زندانیان آزادشده و خانواده زندانیان در خراسان شمالی برگزار شد.
وی گفت: در کنار این کارگاهها، مشاوره حقوقی و قضایی فردی، مشاوره روانشناسی و نیز خدمات پزشکی همراه با نسخه و داروی رایگان به مراجعان ارائه شد.
مدیرکل زندانهای خراسانشمالی افزود: همچنین ۱۰۰ بسته حمایتی به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بین خانوادههای زندانیان و افراد آزادشده توزیع شد.
وی با اشاره به حمایت اجتماعی از افراد آزاد شده تصریح کرد: هدف از اجرای این دورهها، کاهش آسیبهای اجتماعی، افزایش مهارتهای شغلی و کمک به بازگشت سالم و موفق این افراد به جامعه است.
رنجبر بیان کرد: فراهم کردن فرصتهای برابر برای خانوادههای زندانیان نیز از ویژگیهای مهم این طرح است.
گفتنی است این برنامه توسط مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت پس از خروج اداره کل زندانهای خراسان شمالی و انجمن حمایت از زندانیان بجنورد برگزار شد.
نظر شما