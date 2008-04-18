بشار اسد: سوریه آماده مقابله با هر گونه تجاوزگری اسرائیل است/ آمریکا در پی فتنه انگیزی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بشار اسد در سخنرانی خود در کنفرانس " نوسازی تفکر ملی و سرنوشت عربی" در شهر دمشق گفت که سوریه برای جنگ با رژیم اسرائیل آماده می شود هرچند که احتمال وقوع آن بعید به نظر می رسد.

وی همچنین دولت آمریکا را متهم کرد که در تلاش است تا فتنه مذهبی در لبنان و فتنه میان اعراب و ایران را جایگزین گزینه جنگ کند.

بشار اسد گفت: هیچ یک از ما گزینه جنگ را بعید نمی دانیم اما هم اکنون بحث و جدلی مطرح است که آیا اسرائیل علیه لبنان و سوریه یا آمریکا علیه ایران جنگی به راه خواهد انداخت.

وی افزود: ما می دانیم که در دولت آمریکا کسانی خواهان این جنگ هستند و ما برای بدترین وضعیت آماده می شویم و براین اساس رفتار خواهیم کرد که جنگی در راه است، اما با این حال ما داده ها را بررسی می کنیم و معتقد نیستم که جنگی بوجود بیاید.

رئیس جمهوری سوریه گفت: آمریکایی ها می خواهند تا گزینه فتنه را جایگزین گزینه جنگ کنند و آنها می خواهند در لبنان کشمکش به خاطر اختلافات سیاسی را به مشکلی مذهبی میان اهل سنت و شیعیان تبدیل کنند و برای فتنه انگیزی میان اعراب و ایران کار می کنند.

بشار اسد در سخنان خود که روزنامه الاخبار لبنان آن را منتشر کرده است، افزود: داده ها می گوید که احتمالات وقوع جنگ ناچیز است و این همسو با تلاش آمریکایی ها برای ایجاد فتنه مذهبی به جای جنگ برای گسستن کشورهای عربی است.

وی درباره مسئله لبنان گفت: احساس می کنیم که آمریکا از وضعیت کنونی رضایت دارد و خواهان دستیابی به راه حلی در لبنان نیست.

بشار اسد اشاره به خواست سوریه برای حل بحران لبنان گفت: من با سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان اینجا در سوریه دیدار کرده و به وی گفتم که ما آماده همکاری هستیم و شما تاثیر بیشتری از ما در لبنان دارید و هرگونه ابتکاری از طرف ما نیازمند رابطه خوبی با طرف های دیگر تاثیرگذار در لبنان نظیر عربستان و مصر دارد.

وی درباره پرونده صلح در خاورمیانه گفت: اسرائیل مذاکراتی محرمانه را به دمشق پیشنهاد کرد اما آن را رد کردیم، ما هیچ نوع مذاکره محرمانه ای را نمی پذیریم زیرا چیزی نداریم که از مردم خود پنهان کنیم و از اصول و مبانی ثابت خویش صرف نظر نمی کنیم.