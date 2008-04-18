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۳۰ فروردین ۱۳۸۷، ۱۰:۳۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تصویب برنامه‌های راهبردی دانشگاه ایلام

تصویب برنامه‌های راهبردی دانشگاه ایلام

برنامه های راهبردی دانشگاه ایلام به گفته رئیس این دانشگاه به زودی در شورای دانشگاه ایلام تصویب می‌شود.

دکتر عباس قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: شورای دانشگاه تصمیم گرفته تا یک کمیته راهبردی برای برنامه ریزی سال جاری دانشگاه ایلام راه اندازی شود.

به گفته وی برنامه ریزیهای بلند مدت دانشگاه ایلام نیز در دستور کار این کمیته راهبردی قرار خواهد گرفت.

رئیس دانشگاه ایلام افزود: حوزه های مختلف دانشگاه برنامه‌های خود را به این کمیته آورده اند و منطبق بر شاخصهای وزارت علوم مورد بررسی قرار گرفته است و در روزهای آتی به تصویب قطعی شورای دانشگاه می رسد.

قربانی اضافه کرد: حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی و دیگر حوزه های دانشگاه برنامه هایشان را ارائه کرده اند.

کد مطلب 667459

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