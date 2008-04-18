روسیه و لیبی همکاری خود در بخشهای انرژی و نظامی را افزایش می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، این مطلب در بیانیه تحکیم دوستی و توسعه همکاریها بین روسیه و لیبی که در پایان مذاکرات سران دو کشور در طرابلس به امضا رسید، قید شده است.

در این سند طرفین درباره "گسترش همکاری ها در امنیت ملی، دفاعی و از جمله از طریق فعال سازی رایزنی ها بین ادارات ذیصلاح دو کشور، تحکیم روابط نظامی و فنی-نظامی" اعلام آمادگی کردند.

همچنین روسیه و لیبی "در زمینه کنترل بر تسلیحات، منع گسترش سلاح کشتار جمعی، خلع سلاح هسته ای، حمایت از تلاشها برای تبدیل خاورمیانه به منطقه عاری از سلاح کشتار جمعی و همچنین کاهش اقدامات نظامی در منطقه مدیترانه و تبدیل آن به منطقه همکاری، صلح و ثبات همکاری خواهند کرد".

مسکو و طرابلس علاوه بر این "درباره هماهنگ سازی و متحد سازی تلاش های خود با هدف مساعدت فعالانه به جلوگیری از مناقشه مسلحانه در مناطقی از قاره آفریقا و حل مسالمت آمیز آن، و نیز با هدف حل مسائل مربوط به بازسازی این مناطق پس از مناقشات توافق کردند".

روسیه و لیبی در این بیانیه متعهد شدند که به برقراری صلح پایدار و عادلانه و ثبات در خاورمیانه، و در درجه اول حل سیاسی مشکل فلسطین و تامین حقوق مسلم ملت فلسطین کمک کنند.

لازم به ذکر است، "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه روز گذشته در ابتدای سفر خود به لیبی با "معمر قذافی" رهبر این کشور دیدار کرده بود. پوتین پس از لیبی عازم ایتالیا شد تا با نخست وزیر جدید این کشور دیدار کند.