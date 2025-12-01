امام جمعه سمنان: «تقوای الهی» عامل بازدارندگی در برابر تخلفات است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی مطیعی عصر دوشنبه در بازدید از بخشهای مختلف سازمان قضائی نیروهای مسلح استان سمنان بر اهمیت حرکت بهسوی عدالتورزی در تمام شئون اجتماعی بویژه امور قضائی تأکید کرد و با اشاره به آیه ۸ سوره مبارکه «انسان» در توصیف ویژگیهای اهل بیت پیامبر (س) افزود: امیرالمؤمنین علی (ع) و حضرت فاطمهزهرا (س) نذر کردند برای رفع بیماری حسن و حسین (ع) سهروز را روزه بگیرند و افطار خود را نیز یک قرص نان قرار دادند.
وی با بیان اینکه آیه مذکور بیانگر اوج مقام اخلاص اهل بیت (س) است، گفت: انفاق در راه خدا یکی از مهمترین و برجستهترین ویژگیهای مؤمنین و پیروان اهل بیت (س) است بویژه وقتی که انسان تمام دارایی خود را، آن هم فقط برای رضای خدا، انفاق میکند.
امام جمعه سمنان با اشاره به جمله مشهور «سَلُونِی قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِی، فَلَأَنَا بِطُرُقِ السَّمَاءِ أَعْلَمُ مِنِّی بِطُرُقِ الْأَرْضِ…» از مولای متقیان حضرت علی (ع) نیز گفت: این جمله اما مقامی بسیار بالاتر و متعالیتر را درباره امیرالمؤمنین علی (ع) نشان میدهد.
مطیعی با اشاره به نزول جبرئیل بر حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: بر اساس منابع اسلامی، مُصحف زهرا (س) ماحَصل دریافت ایشان از جبرئیل و کتابت آنها توسط امیرالمؤمنین علی (ع) است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت سازمان قضائی نیروهای مسلح اظهار کرد: یکی از عوامل مهم در ایجاد بازدارندگی در برابر تخلفات، در کنار عوامل ساختاری و قانونی، رعایت تقوای الهی است.
نماینده ولیفقیه در استان سمنان با بیان اینکه انسانها در انتخاب کار خوب یا بد از اختیار برخوردارند، گفت: اگر کسی با نیت گرهگشایی از مردم و خدمترسانی به شهروندان و جلب رضایت خداوند به انجام امور اداری و سازمانی اقدام کند، مستوجب پاداش الهی نیز خواهد بود.
مطیعی بار دیگر، خودسازی و تقوا را عامل اصلی در پیشگیری از تخلفات عنوان کرد و افزود: همه ما اگر خدا را ناظر بر اعمال و رفتار خود بدانیم، در برابر وسوسههای شیطان سربلند خواهیم بود.
وی عدالتورزی را عامل استحکام جامعه دانست و با اشاره به روایت «العدلُ قوامُ الرعیة» گفت: مقام معظم رهبری بارها فرمودهاند مردم باید دستگاه قضائی را ملجأ و پناهگاه خود برای استیفای حقوق خود بدانند.
مطیعی با تاکید بر اینکه «عدالت» در مبانی اسلامی از جایگاهی رفیع و ممتاز برخوردار است، خاطرنشان کرد: در میان افرادی که قضاوت میکنند تنها گروهی رستگار خواهند شد که هم از علم کافی بهره میبرند و هم قضاوت عادلانهای دارند.
نظر شما